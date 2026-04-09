

CONTROL Resonant отримає українську локалізацію — реліз у 2026 році

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Геймплей CONTROL Resonant / Image: Epic Games

Розробник CONTROL Resonant, фінська студія Remedy Entertainment, офіційно підтвердила список мов, які будуть підтримуватися на старті гри. Серед них — українська текстова локалізація. Гра вийде у 2026 році на ПК, Xbox Series X|S та PS5. Про підтримку мов Remedy повідомила у соцмережах.


Раніше фанати зі України активно просили студію включити рідну мову до локалізації — зокрема, на форумах Steam у спеціальній темі з відповідним проханням. Тоді представник Remedy відповів, що фінальний список мов ще не затверджено. Тепер питання вирішене на користь українськомовної аудиторії.

CONTROL Resonant — це наступна гра у всесвіті серії, спільно профінансована і спродюсована з Annapurna Pictures. Проєкт розширює серію до формату відкритого екшен-пригодницького RPG, дія якого розгортається у паранатурально спотвореному Мангеттені.

“Ми раді оголосити всі доступні мови для запуску CONTROL Resonant! Якою мовою ви гратимете? CONTROL Resonant виходить пізніше у 2026 році. Додайте до списку бажань зараз!”, — йдеться у офіційному дописі Remedy у Х.

Гравці беруть на себе роль Ділана Фейдена — брата Джессі, головної героїні першої частини, — якого Федеральне бюро контролю кидає у центр надприродної кризи, що загрожує реальності. Варто зазначити, що гра задумана одночасно як сиквел і як нова точка входу до всесвіту Control, тому знайомство з першою частиною не є обов’язковою умовою.


За словами розробників, у Resonant з’являться нові форми зброї, надприродні здібності та глибші ігрові системи. Над проєктом працює найбільша команда геймдизайнерів в історії Remedy.

Згідно з офіційною таблицею мов, повне озвучення отримають вісім мов: англійська, бразильська португальська, французька, німецька, італійська, японська, спрощена китайська та іспанська (Іспанія). Українська увійшла до другої групи — лише текстова локалізація (інтерфейс і субтитри), разом із корейською, польською, російською, іспанською для Латинської Америки, традиційною китайською та турецькою. Загалом гра підтримуватиме 15 мов.

Дані: Х

Українська локалізація Alan Wake 2 та FBC: Firebreak від тієї ж студії вже виходила раніше, тож рішення щодо CONTROL Resonant продовжує цю традицію. Примітно, що обидві попередні гри локалізувала українська команда SBT Localization — саме вона фігурувала серед кандидатів у зверненні фанатів до Remedy із проханням додати рідну мову до нового проєкту.

Наразі Remedy також анонсувала участь у Gamescom latam 2026 у Сан-Паулу, де 1 травня відбудеться виступ креативного директора гри Мікаеля Касурінена на головній сцені — під час нього будуть розкриті нові деталі щодо концепції, сеттингу та розробки CONTROL Resonant. Точна дата релізу поки що не оголошена.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати