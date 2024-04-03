1,5% від зарплати і 20 тис. грн щомісяця. Рада включила ФОПів в нову модель бронювання

Економічний комітет Верховної Ради працює над новою моделлю економічного бронювання.

Тепер нардепи пропонують бізнесу сплату військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень щомісяця.

Також зміни можуть й зачіпити ФОПів: для них діятиме додаткова вимога — довідка про обіг коштів на суму, не меншу від вартості трьох місяців бронювання (для підтвердження реальної активності).

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі з головою економічного комітету ВР Дмитром Наталухою – автором моделі економічного бронювання.

Основні зміни

Нова модель передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

Умови бронювання:

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відсутність податкових боргів;

сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень щомісяця.

Для ФОП потрібно буде надати довідку про обіг коштів на суму, не меншу від вартості трьох місяців бронювання (для підтвердження реальної активності).

В асоціації зазначили, що модель поширюватиметься на всіх найманих працівників і ФОП, але не поширюватиметься на дефіцитні військово-облікові спеціальності. Компанія зможе самостійно обрати, яких працівників забронювати.

Стратегічні підприємства залишаються під дією постанови №76 про бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Алгоритм бронювання

Сплата збору: Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП – довідку про рух коштів.

Верифікація: Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.

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Оновлення даних: Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

Нагадаємо, це далеко не перша спроба оновити критерії бронювання. До цього Верховна Рада відмовилася від ідеї автоматичного бронювання військовозобов’язаних, які отримують зарплатню від 35 тис. грн та сплачують податки.

Ще до цього заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповідав, що Кабмін розглядає концепцію бронювання, яка передбачає бронювання фахівців, які сплачують по 6000-7000 гривень податків на місяць. Проте пізніше Офіс президента її також відкинув.