11 років краудфандингу: гра Star Citizen зібрала $600 млн, з них $100 млн за останній рік

Фантастична гра Star Citizen відома своєю масштабною краудфандинговою кампанією, яка збирає кошти вже 11 років. Минулого року проєкт зібрав $0,5 млрд, а зараз суттєво перевершив це досягнення.

Через 11 місяців Star Citizen залучив на власний розвиток ще $100 млн донатів, тож загальна сума перевищила $100 млн. Травень 2023 року виявився найактивнішим місяцем фінансування – до Cloud Imperium Games надійшло майже $20 млн. Ймовірно, збільшення було пов’язано з масовою травневою подією з безплатним пробним доступом до майже всіх космічних кораблів та транспортних засобів гри.

У 2023 році Star Citizen досягла більшості своїх цілей розвитку. У березні Cloud Imperium Games представила версію Alpha 3.18, найбільше оновлення в історії гри. У ньому з’явилися давно обіцяні функції: Persistent Entity Streaming, механіка відновлення, перероблювання вантажу та багато іншого.

У травні щоквартальне оновлення контенту Alpha 3.19 привнесло перероблене місто Лорвілль, покращену адаптацію нових гравців та оновлену роботу променів притягування. Дорожня карта Star Citizen показує, що Alpha 3.20 вийде о третьому кварталі 2023 року. Невідомо, скільки ще Star Citizen лишатиметься альфою – схоже, усім комфортно і так.

Джерело: Neowin