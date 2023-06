Настільна гра S.T.A.L.K.E.R. The Board Game менш ніж за добу краудфандингу зібрала понад $1,3 млн за початкової мети $50 тис.

Як і було заплановано, компанія Awaken Realms запустила краудфандингову кампанію, щоб зібрати кошти на випуск настільної гри S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Кампанія виявилась настільки вдалою, що всю цільову суму $50 тис. вдалося зібрати всього за три з половиною хвилини після запуску.

Більш того, за перший (неповний) день зборів бекери підтримали проєкт на суму вже понад $1 млн. Фактично на момент підготовки матеріалу сума внесків зацікавлених гравців досягла $1,3 млн. До завершення кампанії залишається ще 20 днів – до 4 липня.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game – це настільна кооперативна стратегічна гра для 1-4 гравців. Вона описується як «повзання по зоні» — інтерпретація популярного жанру «повзання підземеллями», до якого входять такі ігри, як Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault та Descent: Legends of the Dark.

Розробкою S.T.A.L.K.E.R. The Board Game займається Awaken Realms, а GSC Game World надасть певну допомогу. Як повідомлялося раніше, розробники випустять гру з офіційною українською локалізацією. Тому під час оформлення замовлення слід не забувати обирати українську версію гри.

Під час краудфандингової кампанії охочі бекери можуть підтримати проєкт без винагороди або отримати один з передбачених варіантів винагороди. Всього розробники підготували 4 рівня підтримки за винагороду:

S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge – $95 (входить одна копія гри S.T.A.L.K.E.R. The Board Game, усі розблоковані винагороди за досягнення цілей. Можна вибрати мовну версію та сіру або сонячну версію мініатюр);

S.T.A.L.K.E.R. Adventurer Pledge – $165 (на додачу до можливостей S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge ще включається доповнення Zone Threats);

S.T.A.L.K.E.R. Legacy Collectors Chest – $199 (набір колекційних предметів без копії гри);

S.T.A.L.K.E.R. Explorer Pledge – $219 (на додачу до можливостей S.T.A.L.K.E.R. Core Pledge ще включаються доповнення Zone Threats, Anomalies Pack та Terrain Pack).

Автори мають намір здійснити доставлення вказаних винагород у квітні 2024 року.