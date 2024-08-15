11 років Telegram: месенджер додав суперканали, зірки як реакції та багато іншого

На честь одинадцятиріччя Telegram популярний месенджер анонсував багато нових функцій. Серед них зіркові реакції та підписки, платні медіа, новий режим повідомлень від імені інших каналів тощо.

Зіркові реакції

Користувачі зможуть напряму підтримати творців контенту надсиланням зірок Telegram просто через емодзі. Канали отримують 100% зірок, які можна конвертувати у Toncoin або рекламу.

Кожен допис з зірками показує лідерів за зірковими вподобайками, але можна відмовитися від появи на ній.

Зіркові підписки

За кілька рухів можна створити окремий канал для додаткового контенту, раннього доступу до медіа або ексклюзивних трансляцій. також легко буде створити платне посилання.

Платні медіа доступні для ботів

Канали зможуть розміщувати платні фото та відео. Після оновлення це зможуть робити боти, включно з ботами-адміністраторами у каналах та на бізнес-акаунтах. Це допоможе автоматизації каналів та бізнесу — наприклад, можна буде створювати постійні послуги.

Суперканали

Зазвичай читачі каналу бачать саме його назву, а не ім’я автора контенту. Зараз адміністратори зможуть публікувати пости як від себе, так і від каналу. Авторство поста можна буде у будь-який час змінити потім.

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Переглядач документів на iOS

На iOS документи типу .pdf, .xls або .docx можна буде відкривати в окремих вкладках вбудованого браузера для легкого перемикання між ними та чатами.

Зараз оновлення доступне для всіх користувачів iOS і для тих користувачів Android, які встановили застосунок з сайту Telegram. У Google Play нова версія з’явиться одразу після її модерації компанією.

Джерело: Telegram

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