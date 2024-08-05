Блокувати не можна працювати: нардеп пропонує закривати Telegram в Україні, як «Вконтакте» та «Одноклассники»

Представники української влади знову заговорили про обмеження роботи месенджера Telegram. Нагадаємо, на початку року почали обговорювати ідею штрафів та державного контролю діяльності платформи. Тепер мова йде про можливе блокування роботи Telegram в Україні.

Про такі перспективи заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв в інтерв’ю ресурсу РБК-Україна.

«Ресурсів немає на регуляцію. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози — не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо», – зауважив посадовець.

Микита Потураєв вважає, що з урахуванням відсутності ресурсів та можливості регулювати діяльність Telegram в України, месенджер треба заблокувати подібно до російських соцмереж «Вконтакте» та «Одноклассники». Блокувати роботу платформи в Україні – є технічні можливості.

Водночас Потураєв зазначив, що використання Telegram органами влади – це проблема, яка буде дорого всім коштувати, «і тим хто цим користується, в першу чергу».

«Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацією з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати», – сказав нардеп.

Розв’язати проблему Telegram в Україні Потураєв пропонує за допомогою відповідного законопроєкту. Фактично цей документ зведеться до того, що українська влада блокувати діяльність платформ, які їй не підкоряються: «або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває».

Джерело: РБК-Україна