133-річна Kodak може остаточно зникнути через борги

Камера Kodak Nr. 1 1889 року / Science Museum Group

Компанія Kodak, яка понад 133 роки була символом фотографії, опинилася на межі фінансового краху. У своєму останньому фінансовому звіті вона прямо заявила, що не має достатньо коштів для погашення боргових зобов’язань. Це ставить під “серйозний сумнів здатність компанії продовжувати діяльність”.

Фінансові показники та борги Kodak

За підсумками другого кварталу цього року Kodak отримала $265 млн виручки — на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року ($267 млн). Водночас фінансовий результат погіршився радикально: замість $26 млн прибутку рік тому компанія зафіксувала $26 млн збитків.

Найгостріше питання — борг у розмірі близько $500 млн, який потрібно погасити до травня 2026 року. Проте вже зараз у компанії немає ані закріпленого фінансування, ані вільної ліквідності для своєчасного виконання зобов’язань, якщо вони стануть поточними. У документі для Комісії з цінних паперів та бірж США головний бухгалтер і корпоративний контролер Kodak Річард Майклз прямо зазначив:

“У Kodak є борг, строк сплати якого настане протягом 12 місяців, але немає ні затвердженого фінансування, ні достатньої ліквідності, щоб виконати зобов’язання згідно з чинними умовами”.

Він додав, що ці умови “ставлять під серйозний сумнів здатність компанії продовжувати діяльність”.

Попри критичну ситуацію, у Kodak заявляють, що спробують виплатити значну частину боргу достроково, зокрема шляхом припинення внесків у пенсійний фонд компанії. Але на фінансовий тиск накладаються й торгові бар’єри — мита адміністрації Дональда Трампа. У Kodak попереджають, що вони матимуть “суттєвий вплив” на бізнес, оскільки значна частина продукції (камери, плівка, чорнило для друку) виробляється саме у США. А отже, підпадає під ланцюжки поставок, де тарифи можуть збільшити витрати.

Від піку слави до кризи

Kodak бере початок у 1880 році, коли банківський службовець Джордж Істмен з Рочестера, штат Нью-Йорк, запатентував машину для створення сухих фотопластин. У 1892 році підприємство офіційно стало називатись Eastman Kodak Company.

У 1970-х Kodak контролювала близько 90% ринку фотоплівки та 85% продажів фотоапаратів у США. Але з появою цифрових технологій компанія зупинила продаж традиційних плівкових камер у більшості країн ще в 2004 році. У 2012-му Kodak оголосила про банкрутство за процедурою Розділу 11 із боргами $6,75 млрд.

Вийшовши з банкрутства у 2013 році, компанія зробила ставку на комерційний друк, пакування та ліцензування бренду. Вона пробувала запускати смартфони, навіть створювала власну криптовалюту KodakCoin, а під час пандемії — виробляла фармацевтичні інгредієнти. Але останній напрямок закінчився скандалом і розслідуваннями, які змусили згорнути проєкт.

Несподіваний успіх Kodak отримала у сегменті моди. У Південній Кореї зараз працює понад 120 офлайн-магазинів, що продають лише одяг із символікою бренду. Але цей напрямок приносить недостатньо доходу, щоб утримати компанію на плаву.

Джерело: techspot