Новини IT-бізнес 14.08.2025 comment views icon

133-річна Kodak може остаточно зникнути через борги

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

133-річна Kodak може остаточно зникнути через борги
Камера Kodak Nr. 1 1889 року / Science Museum Group

Компанія Kodak, яка понад 133 роки була символом фотографії, опинилася на межі фінансового краху. У своєму останньому фінансовому звіті вона прямо заявила, що не має достатньо коштів для погашення боргових зобов’язань. Це ставить під “серйозний сумнів здатність компанії продовжувати діяльність”.

Фінансові показники та борги Kodak

За підсумками другого кварталу цього року Kodak отримала $265 млн виручки — на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року ($267 млн). Водночас фінансовий результат погіршився радикально: замість $26 млн прибутку рік тому компанія зафіксувала $26 млн збитків.

Найгостріше питання — борг у розмірі близько $500 млн, який потрібно погасити до травня 2026 року. Проте вже зараз у компанії немає ані закріпленого фінансування, ані вільної ліквідності для своєчасного виконання зобов’язань, якщо вони стануть поточними. У документі для Комісії з цінних паперів та бірж США головний бухгалтер і корпоративний контролер Kodak Річард Майклз прямо зазначив:

“У Kodak є борг, строк сплати якого настане протягом 12 місяців, але немає ні затвердженого фінансування, ні достатньої ліквідності, щоб виконати зобов’язання згідно з чинними умовами”.

Він додав, що ці умови “ставлять під серйозний сумнів здатність компанії продовжувати діяльність”.

Попри критичну ситуацію, у Kodak заявляють, що спробують виплатити значну частину боргу достроково, зокрема шляхом припинення внесків у пенсійний фонд компанії. Але на фінансовий тиск накладаються й торгові бар’єри — мита адміністрації Дональда Трампа. У Kodak попереджають, що вони матимуть “суттєвий вплив” на бізнес, оскільки значна частина продукції (камери, плівка, чорнило для друку) виробляється саме у США. А отже, підпадає під ланцюжки поставок, де тарифи можуть збільшити витрати.

Від піку слави до кризи

Kodak бере початок у 1880 році, коли банківський службовець Джордж Істмен з Рочестера, штат Нью-Йорк, запатентував машину для створення сухих фотопластин. У 1892 році підприємство офіційно стало називатись Eastman Kodak Company.

У 1970-х Kodak контролювала близько 90% ринку фотоплівки та 85% продажів фотоапаратів у США. Але з появою цифрових технологій компанія зупинила продаж традиційних плівкових камер у більшості країн ще в 2004 році. У 2012-му Kodak оголосила про банкрутство за процедурою Розділу 11 із боргами $6,75 млрд.

Вийшовши з банкрутства у 2013 році, компанія зробила ставку на комерційний друк, пакування та ліцензування бренду. Вона пробувала запускати смартфони, навіть створювала власну криптовалюту KodakCoin, а під час пандемії — виробляла фармацевтичні інгредієнти. Але останній напрямок закінчився скандалом і розслідуваннями, які змусили згорнути проєкт.

Несподіваний успіх Kodak отримала у сегменті моди. У Південній Кореї зараз працює понад 120 офлайн-магазинів, що продають лише одяг із символікою бренду. Але цей напрямок приносить недостатньо доходу, щоб утримати компанію на плаву.

Джерело: techspot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри
Другий сезон "Венздей" поверне вбитого і улюбленого фанами персонажа — трейлер фінальних епізодів
Тайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering Spirit
Intel запустила патріотичний брендинг на тлі звинувачень у зв'язках з Китаєм
Робот-нитка знаходить камені в нирках та розчиняє їх
PITAKA випустили ультратонкий чохол з арамідного волокна для Samsung Galaxy Z Fold 7 та Flip 7
Модер створив “портативну” 12,5” консоль з NVIDIA RTX 4090 для ноутбуків
Творець серіалу "Чужий: Земля" отримав "таємне" камео в перших епізодах
PS Plus у серпні отримає ще 11 нових ігор — серед них Mortal Kombat 1 та Marvel’s Spider-Man
OpenAI теж хоче залізти в голову: Сем Альтман планує конкурента Neuralink
Чи зможе Ethereum пробити історичний максимум?
Діабетик почав сам виробляти інсулін після вживлення генномодифікованих клітин
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати