14 хвилин геймплея Elden Ring: Shadow of the Erdtree

На YouTube-каналі Game Informer вийшло 14-хвилинне відео, що демонструє ігровий процес доповнення Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Геймплей розкрито завдяки тому, що FromSoftware зняла ембарго на публікацію оглядів Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Отже, невдовзі можна очікувати на появу ще більшої кількості геймплейних роликів.

Оглядачі, якім пощастило достроково випробувати доповнення, кажуть, що воно схоже на оригінальну гру, й рівень важкості змушує гравців напружуватися. DLC пропонує нові види зброї та обладунків, а боси отримали цікаві різновиди атак. Екіпірування відіграє важливу роль, тому вимоги до нього досить високі.

Всього в Elden Ring: Shadow of the Erdtree можна очікувати зустріти понад 10 босів, більше 100 нових одиниць зброї, включно з 8 новими категоріями, кожна з декількома варіаціями.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree вийде 21 червня на консолях Xbox, PlayStation та ПК і стане «найбільшим розширенням» FromSoftware за всю історію. Це також буде єдине DLC Elden Ring, але, можливо, не кінець серії.