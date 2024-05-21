Вийшов сюжетний трейлер Elden Ring Shadow of the Erdtree. Реліз DLC — 21 червня

FromSoftware випустила новий сюжетний трейлер доповнення Shadow of the Erdtree для гри Elden Ring. Відео тривалістю 3 хвилини пропонує свіжий погляд на історію, яка здебільшого досі залишалася в таємниці, попри аналіз і спекуляції щодо попередніх трейлерів.

Трейлер демонструє Мікеллу, що йде кривавими кроками до арки з закривавленими тілами, ймовірно, прокинувшись від сну. Глядач стає свідком вогняної війни з великою кількістю вогняних гігантів в клітках, а велике зло керує битвою. Також можна бачити ще одного боса, якого демонстрували раніше, а згодом камера повертається вгору від бою до золотого ерддерева. Здається очевидним, що золота Мікелла і палаючий Мессмер ворогують.

Відео неодноразово демонструє золотий символ, імовірно сліди, залишені Мікеллою, у різних середовищах. На останніх кадрах камера повертається назад і показує кількох персонажів, які стоять біля одного з цих символів, золотого ерддерева на задньому плані.

«Ти підеш з нами?» ─ запитує голос наприкінці трейлера.

Elden Ring Shadow of the Erdtree вийде за місяць, 21 червня, на всіх платформах і стане «найбільшим розширенням» FromSoftware за всю історію. Це також буде єдине DLC, але, можливо, не кінець серії.

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Джерело: eurogamer