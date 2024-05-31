17-річний геймер оновив світовий рекорд з набору тексту. І зупинятися на 305 словах за хвилину не планує

Підліток з Флориди, відомий в YouTube під ніком mythicalrocket, оновив власний рекорд з набору тексту — 305 слів за хвилину. Всього лише рік тому з 303 словами на хвилину його визнали найшвидшим «‎друкарем» у світі.

Середня швидкість набору тексту людиною складає близько 40 слів на хвилину, а найвправніші «‎друкарі» досягають 60-70 слів на хвилину – що майже вп’ятеро менше. Хлопець відточує свої навички вже як 4 роки.

PC.mag, який взяв інтерв’ю у хлопця, розповідає, що мотивували його до рекордів комп’ютерні ігри.

«Я багато грав у Minecraft і багато спілкувався в чаті. У якийсь момент я зрозумів, що я швидко друкую і хотів робити це ще швидше. Для мене це був певний виклик. Тож я націлився приблизно на 150 слів на хвилину, а коли досяг 150, то забажав друкувати 160, а потім — 200. Після цього, здається, на деякий час зупинився. Я сказав: “добре, я досяг своєї мети”», — розповідає він.

Проте, як можна здогадатися, на цьому він не зунився. І щоб збільшити швидкість друку, він вирішив скористатись двома сайтами: Monkeytype і Typeracer.

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Monkeytype же показує користувачам випадковий рядок слів, які потрібно ввести протягом заданого ліміту часу.

На досягнутому mythicalrocket зупинятися не планує і хоче друкувати ще швидше.

«Я впевнений, що це можливо. Я точно знаю, що здатний побити свій рекорд», — заявив він.

Але спочатку він хоче взяти невелику перерву, закінчити школу та почати вивчати програмну інженерію.

Хлопець раніше використовував клавіатуру SteelSeries Apex Pro з розкладкою QWERTY та оптичними перемикачами. Зараз же він перейшов на Apex Pro.