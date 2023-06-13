16-річний геймер встановив світовий рекорд з набору тексту — 303 слова за хвилину

Підліток з Флориди, відомий в YouTube під ніком mythicalrocket, встановив світовий рекорд на платформі Monkeytype, надрукувавши понад 300 слів всього за одну хвилину.

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Як повідомляє видання Kotaku, яке взяло інтерв’ю в юного 16-річного рекордсмена, середня швидкість набору тексту людиною складає близько 40 слів на хвилину, а найвправніші «‎друкарі» досягають 60-70 слів на хвилину – що майже вп’ятеро менше, за рекорд mythicalrocket. І що цікаво – він займається відточуванням своїх навичок лише 3 роки.

«Один з друзів познайомив мене з вебсайтом під назвою Monkeytype, і я просто захопився отриманням вищих балів», – каже хлопець.

На платформі Monkeytype учасники по суті складають безглузді речення зі справжніх слів, намагаючись зробити це якомога швидше.

«Мої перші тести складали приблизно 130-140 слів на секунду», – згадує mythicalrocket.

Рекордсмен вважає, що досяг успіхів у друкуванні завдяки геймерству та листуванням у текстових чатах Skype/Discord.

Попередній рекорд геймера – 293 слова на хвилину – був встановлений 30 квітня. Він використовує клавіатуру SteelSeries Apex Pro з розкладкою QWERTY та оптичними перемикачами, хоча каже, що тип перемикачів не сильно впливає на швидкість.

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Нині хлопець очолює лідерську таблицю на Monkeytype, де один з найближчих конкурентів набрав всього 279 слів на хвилину. Поточна «офіційна» володарка звання «‎найшвидшої друкарки», яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса, набирала 212 слів на хвилину на клавіатурі Дворака.