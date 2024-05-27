1800 км — новий рекорд українських дронів, які атакували РЛС у російському орську

У неділю, 26 травня, безпілотник ГУР МО України здійснив атаку на РЛС дальнього виявлення «Воронеж М» у місті орськ в росії. Відстань 1800 км робить цю атаку рекордною для українських дронів. Зараз розвідка уточнює наслідки удару.

«Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 км до об’єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», — кажуть у ГУР.

Чисельні російські джерела, як завжди, заперечують удар, але підтверджують приліт безпілотника звичайними заявами про «БПЛА, що впав», «можливо біля військового об’єкту». Раніше найвіддаленішою ціллю українських дронів був обʼєкт у башкортостані, у місті салават, на 140 км ближче до кордонів України.

РЛС «Воронежі М» входить до складу стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності, які виявляють крилаті, балістичні ракети та інші об’єкти. Ця станція працює у метровому діапазоні та виявляє цілі на відстані до 6000 км.

Раніше схожий об’єкт «Воронеж ДМ» був атакований українськими дронами у краснодарському краї рф. Це сталося 23 травня, відомо про пошкодження та пожежу на об’єкті.

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Джерело: Українська правда