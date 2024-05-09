Історичний рекорд: українські дрони подолали 1500 км до НПЗ в башкортостані

Як повідомляє Hromadske, удар по НПЗ «Газпром нафтохім Салават» у російському башкортостані 9 травня завдали українські дрони СБУ. За словами джерела, при цьому БПЛА пролетіли понад 1500 км — рекордну зафіксовану відстань для українських безпілотників.

«СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть у глибокому тилу» — цитує видання співрозмовника.

Атака зафіксована на чисельних місцевих фото та відео. За наявною інформацією, уражено установку каталітичного крекінгу нафти. Сайт Defense-Express зазначає, що йдеться про мінімум два дрони, при цьому великих, і мова явно не про “Лютий”, який раніше використовували для атаки НПЗ.

Можливо, йдеться про великий безпілотник на базі легкого літака. Вперше подібні БПЛА були помічені під час атаки заводу «Шахедів» у «Алабузі» 2 квітня, а також НПЗ ТАНЕКО у татарстані (понад 1200 км).