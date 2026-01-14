29 років потому: у Microsoft Office 97 виявили приховану великодку

Надзвичайно приємно виявити щось, що залишалось прихованим протягом десятиліть. Як от великодка у Microsoft Office 97 з набором вдячностей розробникам.

Користувач Albacore в X, який і виявив її, звертає увагу на надзвичайно складну послідовність дій, однак у разі, якщо все буде зроблено правильно, далі очікує приємний сюрприз. За його словами, спочатку необхідно встановити системну дату на 1997 рік або пізніше. Потім, утримуючи Control, перемістити стандартну панель інструментів вліво, вниз, вправо та вгору, кожного разу відпускаючи та утримуючи клавішу між кожним напрямом. Далі у Clippy необхідно ввести запит “This is not a contest.”, обов’язково додавши крапку у кінці.

Reading @stevesi‘s amazing posts about Office 97’s development got me wondering.. could there be more fun stuff hiding under the hood that nobody found yet? Yessir! There’s a whole developer credits sequence incl. commentary from Clippit that starts 1 minute in. Take a look! 📹📎 pic.twitter.com/h83VnGfk4E — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) January 11, 2026

“З огляду на таку складну послідовність активації мене не дивує, що навіть через 29 років не залишилося жодних очевидних слідів великодки. Коментарі Clippit — це вишенька на торті”, — зазначає Albacore.

Окрім цього можно додати більше анімацій, утримуючи Shift та натискаючи кнопку “Пошук”. Albacore підкреслює, що надзвичайна складність активації великодки навела його на думку, чи планувалась взагалі ймовірність її виявлення. Завдання, включно з унікальною послідовністю перетягування панелі інструментів та подальшим введенням конкретного пошукового запиту в Clippy, настільки специфічні, що навряд чи хтось зміг би знайти їх просто вивчаючи Office 97. Замість цього, схоже, розробники жартома намагаються зберегти секретний набір авторських прав.

Минулого року, напередодні 50-річчя Microsoft, Білл Гейтс опублікував код, який зрештою призвів до успіху компанії. Згодом в інтерв’ю гендиректору Stripe Патріку Коллісону з презентацією своїх нових мемуарів Гейтс заявив, що сучасна молодь має перейматися всього через чотири, але “дуже страшні” речі.

Джерело: Windows Central