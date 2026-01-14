Новини Софт 14.01.2026 comment views icon

29 років потому: у Microsoft Office 97 виявили приховану великодку

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

29 років потому: у Microsoft Office 97 виявили приховану великодку
Скріншот/Albacore/X

Надзвичайно приємно виявити щось, що залишалось прихованим протягом десятиліть. Як от великодка у Microsoft Office 97 з набором вдячностей розробникам.

Користувач Albacore в X, який і виявив її, звертає увагу на надзвичайно складну послідовність дій, однак у разі, якщо все буде зроблено правильно, далі очікує приємний сюрприз. За його словами, спочатку необхідно встановити системну дату на 1997 рік або пізніше. Потім, утримуючи Control, перемістити стандартну панель інструментів вліво, вниз, вправо та вгору, кожного разу відпускаючи та утримуючи клавішу між кожним напрямом. Далі у Clippy необхідно ввести запит “This is not a contest.”, обов’язково додавши крапку у кінці. 

“З огляду на таку складну послідовність активації мене не дивує, що навіть через 29 років не залишилося жодних очевидних слідів великодки. Коментарі Clippit — це вишенька на торті”, — зазначає Albacore. 

Окрім цього можно додати більше анімацій, утримуючи Shift та натискаючи кнопку “Пошук”. Albacore підкреслює, що надзвичайна складність активації великодки навела його на думку, чи планувалась взагалі ймовірність її виявлення. Завдання, включно з унікальною послідовністю перетягування панелі інструментів та подальшим введенням конкретного пошукового запиту в Clippy, настільки специфічні, що навряд чи хтось зміг би знайти їх просто вивчаючи Office 97. Замість цього, схоже, розробники жартома намагаються зберегти секретний набір авторських прав. 

Минулого року, напередодні 50-річчя Microsoft, Білл Гейтс опублікував код, який зрештою призвів до успіху компанії. Згодом в інтерв’ю гендиректору Stripe Патріку Коллісону з презентацією своїх нових мемуарів Гейтс заявив, що сучасна молодь має перейматися всього через чотири, але “дуже страшні” речі.

Джерело: Windows Central

Популярні новини

arrow left
arrow right
На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю
Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
Опендатабот: 60% боргів за "комуналку" в Україні закрили без оплати, чверть боржників — пенсіонери
Для "Одіссеї" Нолана розробили безшумні камери IMAX, щоб виправити головну проблему "Оппенгеймера"
Бюджетні, ударостійкі, шкіряні та не тільки. Сім найкращих чохлів з MagSafe для iPhone Air
Disney всіх надурив: глядачі "Аватар 3" вимагають повернути гроші за сеанс, бо їм не показали тизер "Месників”
SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Бумер-шутер FPS Quest перетворює частоту кадрів на ресурс здоров'я, кожен пропущений удар — мінус продуктивність
Генерація кадрів на вбудованому GPU: Intel додає XeSS-FG у процесори Meteor Lake
Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року
Користувачі обурені: Garmin прибрала з інтерфейсу годинників популярне швидке налаштування
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління
Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт
Британський суд виніс вирок "королеві біткоїна": 11 років 8 місяців за шахрайство на $7,3 млрд
Гігабіт від "Укртелекому": з 1 січня всі домогосподарства з GPON отримають швидкість 1 Гбіт/с, незалежно від тарифу
Гравці Baldur's Gate 3 завантажили 350+ млн модів — в Larian склали власний топ
До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати