Всюди агенти: Microsoft запускає "vibe working" у Word, Excel та PowerPoint

Depositphotos

Microsoft розгортає новий “Режим агента” (Agent Mode) всередині застосунків Office, таких як Word, Excel та PowerPoint. Раніше описаний Microsoft як “vibe working”, Agent Mode — це потужніша версія досвіду Copilot в Office, яку Microsoft намагається продати бізнесу.





Новий Agent Mode розроблений для кращого виконання команд і редагування в документах, електронних таблицях та презентаціях. Microsoft впроваджує ці нові функції Copilot як стандартний досвід для передплатників Microsoft 365 Copilot та Microsoft 365 Premium, також вони доступні в планах Microsoft 365 Personal (Персональний) та Family (Сімейний).

“Коли ми вперше випустили Copilot, базові моделі були недостатньо потужними, щоб використовувати Copilot для керування застосунками. Це означало, що Copilot був пасивним партнером у документах: він міг відповідати на запитання, але не справлявся, коли його просили вжити заходів безпосередньо на полотні”, — зізнається Суміт Чаухан, корпоративний віцепрезидент групи продуктів Office у Microsoft.

Ви зможете спостерігати за роботою ШІ-агента Copilot у режимі реального часу завдяки бічній панелі, яка показує кожен крок, який Copilot робить у документі. В Excel він може вносити зміни безпосередньо в робочу книгу, додаючи формули або таблиці.

“За останній рік моделі зробили значний стрибок у виконанні інструкцій, міркуванні та загальній якості, і тепер вони краще справляються з надійним виконанням багатоетапних редагувань без втрати ваших намірів”, — каже Чаухан.

Agent Mode у PowerPoint також може оновлювати існуючі презентації свіжою інформацією та зберігати стилі шаблонів, які використовують компанії. Фактично “режим агента” перетворює Copilot з текстового помічника на повноцінний “операційний шар” для роботи з документами.





“Vibe Working запроваджує нову парадигму співпраці людини та агента. Йдеться про створення безшовного, розмовного досвіду, де ШІ-агенти працюють пліч-о-пліч з користувачами для вирішення складних завдань, звільняючи професіоналів для зосередження на стратегії та креативності”. — йдеться у офіційному блозі TD SYNNEX (партнер Microsoft) про запуск Agent Mode.

Однією з найцікавіших технічних деталей є запровадження системи вибору моделей. Тепер організації можуть обирати, на базі якої нейромережі працюватиме їхній агент — наприклад, використовувати новітні моделі OpenAI (включаючи версії GPT-5) або варіанти Claude від Anthropic. Це дозволяє налаштувати “вайб” роботи під конкретні завдання: наприклад, використовувати Claude для складного креативного письма або GPT для точного аналізу даних в Excel.

“Agent Mode дозволяє ШІ планувати багатоетапні робочі процеси, виконувати редагування безпосередньо на полотні та виводити послідовність проміжних кроків на бічну панель, щоб користувачі могли спостерігати, зупиняти або відміняти зміни”. — пише технічний огляд Let’s Data Science від 23 квітня 2026 року.

Крім того, Microsoft інтегрувала в Agent Mode систему “обґрунтування через веб-пошук” (web-grounded search). Це означає, що під час редагування документа агент може самостійно виходити в інтернет, щоб перевірити актуальні факти, знайти статистику за 2026 рік або додати цитати з офіційних джерел, одразу вплітаючи їх у текст або презентацію.

Уся послідовність дій відображається у реальному часі, що дозволяє користувачу натиснути “паузу” або “скасувати”, якщо він бачить, що ШІ почав змінювати структуру документа не в тому напрямку.

Джерело: The Verge