301 Тбіт/с звичайним оптоволоконним кабелем — вчені створили новий оптичний процесор

Швидкий оптоволоконний зв’язок поширюється все більше, проте й він має обмеження. Робота британських дослідників дозволить цим кабелям забезпечувати набагато швидше передавання даних..

Дослідники з Університету Астона розробили оптичний процесор, який використовує переваги раніше невикористаних діапазонів частот. Їм вдалося досягти швидкості передачі даних до 301 Терабіт на секунду через стандартний оптоволоконний кабель. Пришвидшити з’єднання можна без заміни наявних кабелів..

Зараз волоконно-оптичні кабелі використовують так звані “C” і “L” діапазони в електромагнітному спектрі. Однак новий оптичний процесор експлуатує раніше невикористані діапазони «E» і «S».

«Протягом останніх кількох років Університет Астона розробляв оптичні підсилювачі в E-діапазоні, який розташований поруч із C-діапазоном в електромагнітному спектрі, але приблизно втричі ширший. До розробки нашого пристрою ніхто не міг належним чином емулювати канали E-діапазоні контрольованим способом», — каже творець процесора, доктор Ян Філліпс.

«Це «екологічніше» рішення, ніж розгортання більшої кількості новіших волокон та кабелів, оскільки воно ширше використовує наявну розгорнуту оптоволоконну мережу, збільшуючи її здатність передавати дані та подовжуючи термін її служби та комерційну цінність», — додає професор Владек Форисяк з команди розробників.

Середня швидкість широкосмугового зв’язку у Великій Британії станом на минулий рік становила 69,4 Мбіт/с, тоді як у лютому цього року середня швидкість у США становила 242,38 Мбіт/с. Заявлені 301 Тбіт/с — це 301 000 000 Мбіт/с, у 4,5 мільйона разів швидше, ніж середнє з’єднання у Британії, і в 1,2 мільйона разів — ніж з’єднання у США.

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Джерело: PC Gamer

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