8,6 МДж: у США подвоїли потужність термоядерного реактора NIF

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Дослідники з Ліверморської національної лабораторії у США вперше змогли отримати 8,6 МДж енергії за результатами експерименту контрольованого термоядерного синтезу.

Зазначається, що спочатку дослідникам вдалось збільшити вихідну енергію до 5,2 МДж, а потім довести її до 8,6 МДж, що значно перевищує показники попереднього експерименту 2022 року, коли за результатами термоядерної реакції було отримано 3,15 МДж при вхидній потужності лазера у 2,05 МДж.

Установка в Національному комплексі лазерних термоядерних реакцій США (NIF) для утворення термоядерних реакцій використовує метод інерційного утримання. Крихітна гранула, що складається з дейтерію та тритію з алмазним покриттям, розміщується у невеликому золотому циліндрі, що називається гольраум. Гранулу опускають у сферичну вакуумну камеру діаметром 10 метрів та спрямовують на неї 192 потужних лазерних променя.

В результаті сам циліндр випаровується і випускає рентгенівське випромінювання, що бомбардує паливну гранулу зсередини. Алмазне покриття гранули перетворюється на плазму, що розширюється і стискає паливну гранулу. В результаті ядра дейтерію та тритію зливаються і вивільняють енергію.

Однак жоден з експериментів наразі поки не досяг тієї ефективності, щоб повертати електрони назад у мережу. Мова поки навіть близько не проте, щоб вихідна енергія могла забезпечувати роботу всієї установки. Перша успішна реакція вимагала 300 МДж лише для живлення лазерів. Однак результати останніх експериментів свідчать, що контрольований термоядерний синтез цілком реальна перспектива для отримання чистої енергії у майбутньому. Фахівці з Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) оцінюють потенціал дейтерію та тритію буквально у кілька грамів для забезпечення енергетичних потреб середньостатистичної людини з розвиненої країни на період близько 60 років.

Іншим способом проведення термоядерного синтезу є потужне утримання плазми за допомогою надпровідних магнитів. За найбільш оптимістичними прогнозами, перші комерційні термоядерні реактори з’являться не раніше середини 2050 років, однак наразі успіхи у цьому напрямку вже помітні.

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Джерело: TechCrunch

Розділ Технології виходить за підтримки

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