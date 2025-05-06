Найпотужніший у світі: китайський термоядерний реактор BEST запрацює у 2027 році

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Китай завершує будівництво термоядерного реактора Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (BEST) у Хефеї, який має стати найпотужнішим у світі.

Завершити будівництво реактора планують до 2027 року. Очікується, що він генеруватиме у 5 разів більше енергії, ніж споживає. Реактор BEST конструктивно буде подібний до токомаків.

За температур плазми, що значно перевищують температуру на поверхні Сонця, ізотопи водню поєднуються і утворюють молекулу гелію та надзвичайно великі обсяги енергії, які можна використовувати. Порівняно із ядерним розщепленням атомів, процес термоядерного синтезу виробляє значно менше відходів, якими легше керувати.

У той час як більшість термоядерних реакторів призначені для проведення експериментів з термоядерним синтезом, реактор BEST буде проводити реакції з метою отримання чистої енергії. Він є проміжним етапом між експериментальним вдосконаленим надпровідним китайським токомаком EAST та демонстраційним термоядерним реактором CFEDR наступного покоління.

Реактор складатиметься з десятків тисяч компонентів загальною вагою близько 6 тонн. Його розміри значно перевищують розміри термоядерної установки SPARC у США. І хоча реактор BEST використовуватиме менш потужні магніти, ніж SPARC, він повинен генерувати у 5 разів більше енергії, ніж споживає. Зокрема, SPARC видає лише у 2 рази більше енергії, ніж споживає.

Повністю зібраний реактор планується доставити до листопада 2027 року. Поки невідомо, чи зможе Китай перевершити США за показниками вищої віддачі своїх технологій термоядерного синтезу. Збирання всіх компонентів реактора BEST вимагатиме надзвичайної точності.

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Як точність встановлення установки, так і припустима похибка збірки активної зони реактора мають не перевищувати меж міліметрового діапазону, що представляє собою непросту задачу. Повністю зібраний реактор планується доставити до листопада 2027 року.

Після цього у Китаї планують перейти до реалізації проєкту CFEDR, який, ймовірно, відкриє шлях до комерційного використання енергії термоядерного синтезу.

Джерело: Interesting Engineering

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