80% працівників не проти ходити в офіс, якщо роботодавці оплачуватимуть їм проїзд

Після пандемії та переходу великої кількості працівників на дистанційку середня вартість проїзду різко зросла — і зараз, коли компанії закликають до повернення в офіси, деякі співробітники не готові платити за дорогу на роботу з власних гаманців.

Згідно з опитуванням платформи підбору персоналу Ringover, 8 з 10 респондентів готові повернутися до офісу — однак у випадку, якщо роботодавці готові платити за їхній проїзд. Опитування провели серед 1038 людей, які працюють чи працювали віддалено — із запитанням про те, що їх могло стимулювати до повернення на роботу.

За даними The New York Times, середня тривалість поїздки до офісів (в одну сторону) — майже не змінилась з часів пандемії й сягає 27 хвилин.

Згідно з опитуванням Bankrate, у 2023 році в американці витрачали в середньому $8 466 на рік або близько $700 на місяць на дорогу до офісу, бензин, технічне обслуговування та страхування автомобіля тощо. Для порівняння у 2019-му на це витрачали у середньому близько $2 000 на рік у Західній Вірджинії та до $5 000 у Північній Дакоті.