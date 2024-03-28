Торік у ЄС погодинна оплата праці сягнула €54 — понад третина номінальної «мінімалки» в Україні

За даними Євростату, найнижча погодинна оплата праці у 2023 році була зафіксована у Болгарії — 9,23 євро, тоді як найвищими виплатами відзначився Люксембург — 53,9 євро/год.

Загалом середня вартість робочої сили оцінювалася у 31,8 євро/год в ЄС та 35,6 євро в Єврозоні.

Найнижча погодинна оплата:

Болгарія — €9.23

Румунія — €11.0

Угорщина — €12.8

Найвища погодинна оплата:

Люксембург — €53.9

Данія — €48.1

Бельгія — €47.1

Щодо оцінок за галузями, то в промисловості середня погодинна оплата склала 32,2 євро в ЄС і 38,0 євро в Єврозоні, у сфері послуг — 31,8 євро та 34,8 євро, у будівництві — 28,5 і 31,9 євро відповідно.

Загалом погодинна вартість робочої сили зросла на 5,3% у ЄС та 4,8% у Єврозоні, у порівнянні з 2022 роком. В країнах ЄС найбільшим підвищенням оплати праці відзначилась Угорщина (+17,0%), а найменшим — Данія (+2,7%).

Тим часом, враховуючи розмір номінальної «мінімалки» в Україні у 7 100 грн, погодинний розмір передбачених законом мінімальних виплат в нашій країні складає 42,6 грн.

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