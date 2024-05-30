8BitDo випустила механічну клавіатуру M Edition — у стилі класичної IBM Model M 1985 року

Механічні клавіатури Retro від 8BitDo мають різний вигляд, кожна з них віддає данину класичним технологіям. Натяки в дизайні досить тонкі, щоб уникнути проблем з авторським правом. Подібно до клавіатур компанії у стилі NES та Commodore 64, 8BitDo M Edition наслідує колірну схему та форму кнопок класичної клавіатури IBM Model M 1985 року. Ентузіасти цінують пружинисті кнопки клавіатур IBM, дизайн кнопок, та їхню роль у появі сучасних механічних клавіатур.

Клавіатура M Edition підключається до пристроїв з мінімальними Windows 10 або Android 9.0 кабелем USB-A, бездротовим адаптером USB-A 2,4 ГГц або через Bluetooth 5.0. 8BitDo говорить про 200 годин автономної роботи. M Edition також постачається зі знімними «суперкнопками» A і B, які підключаються до клавіатури через роз’єм 3,5 мм та програмуються.

Клавіатура IBM 80-х років не використовувала сучасних механічних перемикачів. У них були еластичні пружини на мембранному листі, завдяки чому натискати клавіші було важче, ніж клавіші на попередній клавіатурі моделі F. На відміну від мембранних перемикачів оригіналу, M Edition має механічні перемикачі Kailh Box White V2, які легко натискаються з чіткими клацаннями та помітним, але не уповільненим зворотним зв’язком. Перемикачі 8BitDo можна швидко замінити.

M Edition немає цифрової клавіатури — 8BitDo випускає окрему цифрову панель у тому ж стилі, яка може підключатися через Bluetooth, «свисток» або кабель. Сама клавіатура коштує $100, додаткова панель — ще $45. 8BitDo M Edition може сподобатися тим, хто відчуває ностальгію за IBM, але не хоче, щоб робоче місце здавалося застряглим у минулому.

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Джерело: Ars Tecnica