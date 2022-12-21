Механічна клавіатура Finalmouse Centerpiece з повноцінним екраном, власним процесором та відеоядром коштує $349 – але чи можна на ній друкувати?

У виробника ексклюзивних ігрових мишей Finalmouse великі плани з виходу на ринок механічних клавіатур. Модель Finalmouse Centerpiece змусить всіх здивуватися не лише ціною $349, але й вбудованим у прозорий матеріал клавіш екраном, що відтворює зображення та відео. Ви буквально друкуєте прямо на екрані – ефект, гідний фантастичних фільмів. При цьому зберігаються всі переваги, які надає механічна клавіатура.

Клавіатура підключається до комп’ютера через USB Type-C. Корпус виготовлений з анодованого алюмінію з гравіюванням та виглядає красиво навіть без увімкненого екрана. Всі ці дрібні западини та закутки може бути складно утримувати у чистоті.

У минулому була, принаймні, одна подібна спроба реалізувати цю ідею: клавіатура Optimus Popularis. Однак вона давала лише можливість відтворювати через окремі прозорі кнопки комбінації клавіш та іншу корисну інформацію, що не створювало такого привабливого візуального ефекту.

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У трейлері продемонстрована клавіатура, що відтворює ряд візуалізацій – зелений текст, що прокручується, у стилі «Матриці» та відеоролики про природу. Іноді зображення інтерактивні: басейн з водою, який динамічно випромінює бризки при дотику до конкретних клавіш, також є прості інтерактивні ігри. Компанія називає технологію, що лежить в основі комбінованого дисплея та клавіатури скляним стеком DisplayCircuit (DisplayCircuit Glass Stack).

Finalmouse Centerpiece може зберігати у пам’яті три скіни, між якими можна перемикатися на самій клавіатурі. Додаткові скіни можна буде завантажити з програми, яка називається Портал вільнодумців (The Freethinker Portal) (!). Творці користувацьких скінів зможуть завантажувати їх на портал та стягувати платню. Візуалізація працює за допомогою вбудованих у клавіатуру CPU та GPU, котрі, за запевненнями Finalmouse, підтримують Unreal Engine 5 (!).

Після Optimus Popularis виникає питання до творців нової клавіатури: чи комфортно набирати на ній текст? Концептуальний попередник був практично непридатний для використання як звичайна клавіатура. Додає оптимізму те, що Finalmouse Centerpiece використовує класичні перемикачі у стилі Cherry MX, що має гарантувати певний рівень якості. Компанія співпрацювала з виробником перемикачів Gateron для розробки так званого «індивідуального лінійного механічного перемикача з автоматичним змащуванням» на основі зразків перемикача Black Ink від Gateron.

Крім перемикача Gateron, Finalmouse заявляє про доступність для Centerpiece опціональних перемикачів на ефекті Холла, подібно до тих, що використовуються в Wooting Two HE. Така конструкція використовує перемикання магніти, а чи не стандартні металеві контакти. Перемикачі з ефектом Холла можуть реєструвати недискретні натискання та дозволяти користувачеві налаштовувати силу натискання. Ця версія рекламується з частотою опитування 8 кГц, що має мінімізувати затримку введення.

Загальне компонування клавіатури компактне – користувач отримує клавіші стрілок, але не функціональний ряд. На вигляд клавіші з трейлера здаються низькопрофільними та відносно плоскими, на відміну від масивних ковпачків на більшості механічних клавіатур. Імовірно, це зроблено для того, щоб клавіші демонстрували екран. Їхні легенди нанесені на передню (а не на верхню, як завжди) частину клавіші, що може ускладнити їхнє читання та друк без використання сліпого методу.

Також ніде не згадані типові функції просунутих клавіатур: підтримка перепризначення клавіш або гаряча заміна перемикачів. Трейлер містить мало інформації про технічні характеристики, такі як роздільна здатність вбудованого дисплея або інші його особливості. Очевидно, докладніша інформація з’явиться після незалежних тестів такого цікавого пристрою. Клавіатура надійде у продаж на початку 2023 року.

Джерело: The Verge