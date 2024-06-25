А винуваті «попередники»: сисадмін випадково кинув сейлзам вульгарні жарти замість інструкцій

Технічний працівник (можемо умовно назвати його системним адміністратором) випадково скопіпастив в підказки для працівників кол-центру Флориди вульгарні жарти — і менеджери з продажів навіть зачитували їх своїм клієнтам.
Як розповідає The Register, хлопець працював у кол-центрі, який «продає речі, які людям не потрібні, а потім робить усе можливе, щоб їх не повернули».
Яка робота, така і система
Робочий застосунок був в Ubuntu та працював на системі ViciDial. Сисадмін редагував і оновлював сценарії, використовуючи інфу для різних кампаній. Менеджери з продажу бачили оновлення в режимі реального часу та використовували підказки для спілкування з клієнтами.
Як можна здогадатися, це був не самий прибутковий бізнес, тому система була з відкритим кодом. Крім того, не було тестового середовища – все відбувалося у виробництві.
Вирішим скопіпастити вульгарні анекдоти
Як часто буває, в хлопця не було роботи і він просто сьорфив інтернетом, натрапивши на сайти з гумором для дорослих.
Деякі жарти він вважав кумедними, тому вирішив скопіювати їх і поділитися з друзями.
Проте невдовзі 300 менеджерів з продажів підняти ґвалт — сценарії, які вони читали потенційним клієнтам, містили специфічну мову, яка не сприяла продажам.
Якимось чином вміст буфера обміну потрапив до змінних для ViciDial, і жарти, призначені для досить обмеженого кола осіб, стали інструкцією для спілкування з клієнтами.
Керівництво, звичайно, вимагало пояснень. І наш герой їх надав: «Ubuntu надіслала відповідний пакет, який змусив читати сценарій з неправильного NFS, який містив огидні завантаження попереднього адміністратора. Як ми могли знати, що в цього хлопця є все це?»
Врешті-решт, йому все зійшло з рук і звільнення вдалося уникнути.
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