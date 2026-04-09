Ubuntu 26.04 дивує системними вимогами та випереджає Windows 11 за апетитністю до заліза

Чи став Windows біль оптимізованою ОС ніж Linux? / Wccftech
Світ Linux, який роками вважався “тихою гаванню” для старого обладнання, готується до кардинальних змін. Згідно з останніми звітами, майбутня версія Ubuntu 26.04 LTS може встановити нові стандарти системних вимог, які вперше в історії офіційно перевищать показники Windows 11. Це рішення викликало палкі дискусії серед ентузіастів, оскільки Canonical, схоже, робить ставку на глибоку інтеграцію штучного інтелекту та сучасних графічних оболонок, що вимагають значних обчислювальних потужностей.


За попередніми даними, мінімальний обсяг оперативної пам’яті для комфортної роботи Ubuntu 26.04 складе 8 ГБ, тоді як Windows 11 формально все ще підтримує системи з 4 ГБ. Такий стрибок зумовлений переходом на нове оточення GNOME, яке використовує просунуті ефекти розмиття та анімації, а також активним впровадженням Snap-пакетів, що споживають більше ресурсів. Враховуючи, що багато користувачів досі використовують перевірені часом відеокарти, як-от легендарна GTX 1060 та її актуальність у 2026 році, питання оптимізації графічних драйверів у Linux стає гострішим, ніж будь-коли.

На скріншоті системних вимог Windows 11 вказано 1 гігагерц або швидше, 4 гігабайти оперативної пам'яті, 64 ГБ або більше пам'яті, а також згадуються процесори, такі як AMD Ryzen AI серій 300 і 400, для ПК з Copilot+ / Джерело: Microsoft
Технічна складова нової ОС передбачає обов’язкову наявність процесора з підтримкою інструкцій AVX2 та сучасного накопичувача NVMe. Це значно звужує коло підтримуваного “заліза”, відсікаючи платформи десятирічної давності. Однією з головних причин обтяження дистрибутиву називають вбудований локальний ШІ-асистент, який працює у фоновому режимі. Розуміння того, як штучний інтелект змінює системні вимоги сучасних ОС, допомагає усвідомити, що Canonical намагається конкурувати з Microsoft Copilot на рівні ядра системи.

Порівняльна таблиця вимог Ubuntu 26.04 та Windows 11

Параметр Ubuntu 26.04 (Прогноз) Windows 11 (Офіційно)
RAM 8 ГБ 4 ГБ
Процесор 4 ядра (AVX2 обов’язково) 2 ядра (1 ГГц)
Диск 100 ГБ SSD/NVMe 64 ГБ
GPU DX12/Vulkan 1.3 DX12 (WDDM 2.0)

Для тих, хто не готовий оновлювати апаратну частину, альтернативою залишаються легкі оболонки на кшталт XFCE або перехід на інші дистрибутиви. Проте для мейнстрим-користувачів вибір між Windows 11 та сучасним Linux тепер базуватиметься не на економії ресурсів, а на функціональних перевагах та філософії відкритого коду. Впровадження нових вимог також стимулює ринок комплектуючих, адже навіть для офісної роботи тепер стає стандартом збірка ПК з 16 ГБ пам’яті як мінімум.

