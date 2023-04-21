Acer анонсувала 15-літровий ігровий ПК Predator Orion X з Core i9-13900KS та RTX 4090 — “всього” $5000, і до нього ще два вигнуті монітори

Acer анонсувала ігровий настільний комп’ютер малого формфактора, який містить потужні ігрові компоненти в порівняно невеликому корпусі об’ємом 15,4 літра.

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Acer Predator Orion X має три окремі зони кожного з основних кластерів компонентів. При цьому доступ до компонентів відкривається за допомогою важільних засувок Zone 02, Zone 03 та Zone 01, які видно на передній панелі.

У лівому відділенні Zone 02 розташована відеокарта. Конфігурація може включати моделі RTX 4070 Ti, 4080 або трьохслотову RTX 4090 з рідинним охолодженням. В цій зоні також доступні два відсіки для встановлення 2,5-дюймових накопичувачів. Справа в Zone 01 розташувалися блок живлення та материнська плата з усіма встановленими на ній компонентами: процесором (аж до Intel Core i9-13900KS), оперативною пам’яттю DDR5 до 64 ГБ і основним твердотілим накопичувачем місткістю до 2 ТБ. Ще є скляна панель для передньої частини корпусу та опціональний кронштейн, який встановлюється зверху та слугує місцем зберігання гарнітури.

Ентузіастів може порадувати додатковий модуль NVMe SSD з можливістю гарячої заміни, що висувається прямо із передньої частини. Система також включає мережеву картку Ethernet Killer E3100G (2,5 Гбіт/с), модуль Wi-Fi 6E, роз’єми USB3.2 (Type-C і Type-A), звукові роз’єми. Комп’ютер Acer Predator Orion X важить близько 9 кг.

Ціна системи Acer Predator Orion X залежить від конфігурації. Базова версія POX-650 (материнська плата H770, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗП, 512 ГБ SSD, 4070 Ti, повітряне охолодження) коштує $2999,99. Ціна топової версії POX-950 (материнська плата Z790, Core i9-13900KS, 32 ГБ ОЗП, 1 ТБ SSD, RTX 4090 з рідинним охолодженням) досягає $5000. Продаж розпочнеться у вересні.

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Компанію ігровому комп’ютеру покликані скласти нові ігрові монітори Predator X34V і Nitro XZ452CU V. Acer Predator X34V являє собою вигнутий 34-дюймовий OLED монітор. Він підтримує роздільну здатність зображення 3440×1440 пікселів і частоту оновлення до 175 Гц. Водночас модель Acer Nitro XZ452CU V має діагональ екрана 44,5 дюйми, вигнуту VA панель і роздільну здатність 5120×1440 пікселів. У цьому випадку частота оновлення сягає 165 Гц. Ціни цих пристроїв поки що не повідомляються.

Джерело: The Verge