Новини Пристрої 21.04.2023 о 14:39

Acer анонсувала 15-літровий ігровий ПК Predator Orion X з Core i9-13900KS та RTX 4090 — “всього” $5000, і до нього ще два вигнуті монітори

Вадим Карпусь

Автор новин

Acer анонсувала 15-літровий ігровий ПК Predator Orion X з Core i9-13900KS та RTX 4090 — “всього” $5000, і до нього ще два вигнуті монітори

Acer анонсувала ігровий настільний комп’ютер малого формфактора, який містить потужні ігрові компоненти в порівняно невеликому корпусі об’ємом 15,4 літра.

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Acer анонсировала «компактный» игровой ПК Predator Orion X с Core i9-13900KS, RTX 4090 и ценой $5000, а также два изогнутых игровых монитора

Acer Predator Orion X має три окремі зони кожного з основних кластерів компонентів. При цьому доступ до компонентів відкривається за допомогою важільних засувок Zone 02, Zone 03 та Zone 01, які видно на передній панелі.

Acer анонсировала «компактный» игровой ПК Predator Orion X с Core i9-13900KS, RTX 4090 и ценой $5000, а также два изогнутых игровых монитора

У лівому відділенні Zone 02 розташована відеокарта. Конфігурація може включати моделі RTX 4070 Ti, 4080 або трьохслотову RTX 4090 з рідинним охолодженням. В цій зоні також доступні два відсіки для встановлення 2,5-дюймових накопичувачів. Справа в Zone 01 розташувалися блок живлення та материнська плата з усіма встановленими на ній компонентами: процесором (аж до Intel Core i9-13900KS), оперативною пам’яттю DDR5 до 64 ГБ і основним твердотілим накопичувачем місткістю до 2 ТБ. Ще є скляна панель для передньої частини корпусу та опціональний кронштейн, який встановлюється зверху та слугує місцем зберігання гарнітури.

Acer анонсировала «компактный» игровой ПК Predator Orion X с Core i9-13900KS, RTX 4090 и ценой $5000, а также два изогнутых игровых монитора

Ентузіастів може порадувати додатковий модуль NVMe SSD з можливістю гарячої заміни, що висувається прямо із передньої частини. Система також включає мережеву картку Ethernet Killer E3100G (2,5 Гбіт/с), модуль Wi-Fi 6E, роз’єми USB3.2 (Type-C і Type-A), звукові роз’єми. Комп’ютер Acer Predator Orion X важить близько 9 кг.

Acer анонсировала «компактный» игровой ПК Predator Orion X с Core i9-13900KS, RTX 4090 и ценой $5000, а также два изогнутых игровых монитора

Ціна системи Acer Predator Orion X залежить від конфігурації. Базова версія POX-650 (материнська плата H770, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗП, 512 ГБ SSD, 4070 Ti, повітряне охолодження) коштує $2999,99. Ціна топової версії POX-950 (материнська плата Z790, Core i9-13900KS, 32 ГБ ОЗП, 1 ТБ SSD, RTX 4090 з рідинним охолодженням) досягає $5000. Продаж розпочнеться у вересні.

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Acer анонсировала «компактный» игровой ПК Predator Orion X с Core i9-13900KS, RTX 4090 и ценой $5000, а также два изогнутых игровых монитора

Компанію ігровому комп’ютеру покликані скласти нові ігрові монітори Predator X34V і Nitro XZ452CU V. Acer Predator X34V являє собою вигнутий 34-дюймовий OLED монітор. Він підтримує роздільну здатність зображення 3440×1440 пікселів і частоту оновлення до 175 Гц. Водночас модель Acer Nitro XZ452CU V має діагональ екрана 44,5 дюйми, вигнуту VA панель і роздільну здатність 5120×1440 пікселів. У цьому випадку частота оновлення сягає 165 Гц. Ціни цих пристроїв поки що не повідомляються.

Acer анонсировала «компактный» игровой ПК Predator Orion X с Core i9-13900KS, RTX 4090 и ценой $5000, а также два изогнутых игровых монитора

Джерело: The Verge


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