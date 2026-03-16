16.03.2026

Ігрові ПК подорожчають на 15-30%: MSI про дефіцит GPU NVIDIA та ріст цін на пам'ять

Вадим Карпусь

MSI попередила про складну ситуацію на ринку комп’ютерного обладнання. За даними видання Money UDN, виробник планує підвищити ціни на свої ігрові продукти на 15-30%. Так компанія намагається компенсувати очікуване падіння поставок цього року. При цьому компанія очікує, що світовий ринок ПК у 2026 році скоротиться на 10-20%, що помітно гірше за прогнози деяких аналітичних компаній.


Керівництво MSI під час останнього брифінгу для інвесторів заявило, що 2026 рік може стати найскладнішим за всю історію компанії. Серед головних причин називають гострий дефіцит пам’яті, подорожчання SSD та нестача графічних процесорів для геймерських систем. Особливо помітною стала проблема з відеокартами NVIDIA. За оцінкою MSI, постачання ігрових GPU приблизно на 20% нижче від реального попиту ринку.

“Цей рік є найскладнішим для компанії з моменту її заснування. Індустрія ПК стикається з великими викликами, головним чином через серйозний дефіцит пам’яті. Окрім Micron, SK hynix і Samsung, MSI також має довгострокові партнерства з тайванськими постачальниками, такими як Nanya Technology. Постачання GPU NVIDIA також недостатнє, а дефіцит оцінюється приблизно у 20%. У результаті ринок ПК може скоротитися на 10-20%, що серйозніше за прогноз дослідницьких компаній, які очікують падіння приблизно на 10%”, — прокоментував ситуацію керівник MSI Хуан Цзіньціна.

Щоб зберегти прибутковість, MSI планує зменшити кількість бюджетних моделей і зосередитися на більш дорогих конфігураціях. Раніше приблизно 30% асортименту припадало на недорогі рішення. Тепер компанія хоче змістити акцент на середній і вищий ціновий сегмент з вищою маржинальністю. Зокрема, згадуються системи на базі відеокарт рівня NVIDIA GeForce RTX 5060 та NVIDIA GeForce RTX 5070.


Ситуацію ускладнює різке зростання цін на оперативну пам’ять. Наприклад, 16 ГБ пам’яті торік у другому кварталі коштували близько $40, а зараз ціна піднялася приблизно до $170–$180, а іноді доходить навіть до $200. Компанія також уточнила поточні ціни на різні стандарти пам’яті:

  • 16 ГБ DDR4 — приблизно $110–$120
  • 16 ГБ DDR5 — близько $170–$180

Через це MSI коригує свої плани щодо материнських плат. Якщо раніше компанія робила ставку переважно на DDR5, тепер вона розширює підтримку DDR4, оскільки така пам’ять значно дешевша. MSI зазначає, що тримає запас пам’яті приблизно на один-два місяці, але не планує активно нарощувати продажі бюджетних моделей.

Паралельно компанія посилює розвиток серверного напрямку. MSI очікує, що дохід від серверних продуктів зростатиме на 50–100% щороку протягом наступних трьох-п’яти років.

Якщо прогнози MSI справдяться, ринок ПК у найближчі роки може зіткнутися з одночасним дефіцитом компонентів і зростанням цін. Нестача GPU, подорожчання пам’яті та зміна стратегії виробників можуть призвести до того, що ігрові системи стануть відчутно дорожчими. А бюджетні моделі можуть взагалі зникнути.

Джерело: videocardz

