Acer Predator Orion 7000 — перший ПК з неанонсованим процесором Intel Core Ultra 200K

Анонсований ПК для ігор Acer Predator Orion 7000. Він став першим настільним комп’ютером, який отримав процесор Intel Core Ultra 200K (Arrow Lake-S).

Очікується, що Intel анонсує цю настільну платформу лише наступного місяця. Хоча компанія не згадує архітектуру, ця інформація вже вказана на сторінці продукту.

Таким чином Arrow Lake-S стане першою платформою для настільних комп’ютерів із вбудованим NPU. До цього архітектура Arrow Lake була присутня лише у ноутбуках та вбудованих ПК.

Також Predator Orion 7000 оснащений системою охолодження Cyclone X 360 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090. Попри суто ігрове призначення комп’ютера, Acer наголошує на можливостях штучного інтелекту. ПК має Thunderbolt 4, Wi-Fi до 46 Гбіт/с. Завдяки жорсткому диску до 4 ТБ та твердотілому накопичувачу PCIe M.2 NVMe на комп’ютері можна зберегти інсталяції безлічі ігор.

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Цікава особливість цього ПК — слот M.2, який дозволяє виймати накопичувач без доступу до материнської плати. Поки точно не відомо, як роз’єм під’єднаний та працює.

Acer поки не підтвердила ціну та не назвала дату випуску нового ПК. Проте очікується, що Intel випустить Arrow Lake-S у середині жовтня, тож запуск відбудеться незабаром після цього.

Джерела: Acer, VideoCardz

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