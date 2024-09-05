Автономність 28 годин: Acer представила ноутбуки Swift AI, легкий TravelMate P6 та ігрові Nitro V з новими процесорами Intel, AMD та Qualcomm

Acer анонсувала шість моделей ноутбуків: надлегкий TravelMate P6 14 AI, автономні Swift 16 AI та ігрові Nitro V. У них представлені найновіші процесори Intel Core Ultra 200V, AMD Ryzen AI 300 та Snapdragon X Plus.

Acer TravelMate P6 14 AI

Ноутбук TravelMate P6 14 AI належить до класу Copilot+ PC і має вагу менше ніж 1 кг. Він працює на базі процесорів Intel Core Ultra 200V.

Найновіший TravelMate отримав 14” IPS-екран з роздільною здатністю 2880×1800 або 1920×1200 (сенсорний) з яскравістю 400 ніт, колірною гамою 100% sRGB та тонкими рамками. Процесори мають до 32 ГБ вбудованої оперативної пам’яті LPDDR5X-8533. Ноутбук оснащений твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ.

Батарея на 65 Вт·год забезпечує до 14 годин автономної роботи. Безшумна клавіатура з відстанню ходу 1,55 мм оснащена клавішею вимкнення мікрофона. Acer TravelMate P6 14 AI підтримує бездротове Wi-Fi 7 зі швидкістю до 5,8 Гбіт/с та Bluetooth 5.4. Ноутбук має роз’єми USB 4 Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, HDMI 2.1 та два порти USB 3.2 Gen1 Type-A.

Коли використовується NPU, логотип ШІ на сенсорній панелі TravelMate P6 14 AI світиться. Acer Experience Zone у програмі TravelMate Sense від Acer має потужні функції ШІ. Acer Assist використовує великі мовні моделі та локальні файли для відповідей на питання, узагальнення документів та баз даних. Acer LiveArt 2.0 може видаляти фон фотографії та створювати карти глибини на 2D-зображеннях.

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Acer QuickPanel автоматично запускається, коли камеру активовано, тому можна швидко налаштувати камеру та мікрофон. Acer PurifiedView 2.0 забезпечує плавну трансляцію під час відеоконференцій, оптимізуючи енергоспоживання через NPU. Portrait Refinement, Gentle Lighting та Super Sharp, можуть покращити зовнішність та освітлення. за допомогою потрійного масиву мікрофонів Acer PurifiedVoice 2.0 зменшить шум та покращить голос.

Acer TravelMate P6 14 AI буде доступний в січні 2025 року за ціною від $1499,99 (€1349).

Acer Swift 16 AI, Swift 14 AI та Swift Go 14 AI

Ультратонкі ноутбуки Swift 14 AI та Swift 16 AI отримали позначку Copilot+ PC та процесори Intel Core Ultra 200V Lunar Lake. Вони захищені за допомогою Windows Hello та підтримують вхід через відбитки пальців або розпізнавання обличчя вебкамерою 1440p QHD IR. також є датчик наближення, який виявляє присутність користувача та автоматично блокує екран, коли його нема. Ноутбуки також отримали можливості ШІ від Acer.

Алюмінієва кришка ноутбуків має піктограму з динамічним райдужним ефектом, сенсорна панель теж отримала індикатор активності ШІ, який світиться, коли NPU працює. Кришки легко відкриваються однією рукою на 180°.

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Swift 14 AI та Swift 16 AI отримали екрани OLED з частотою оновлення 90 Гц з сертифікацією HDR TrueBlack 500. Swift 14 AI доступний з 14” OLED з роздільною здатністю 3K або 2K, лінійка Swift 16 AI оснащена 16” 3K OLED Також є моделі з сенсорним або звичайним дисплеєм IPS.

Ноутбуки мають до 32 ГБ вбудованої в процесор пам’яті LPDDR5X-8448 та до 2 ТБ PCIe Gen 4 NVMe SSD. Швидке підключення до мережі забезпечує Wi-Fi 7, також є Bluetooth 5.4, порти HDMI 2.1 та USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4.

Acer Swift 14 AI на нових процесорах Intel буде доступний у вересні за ціною від $1199,99 (€1199). Acer Swift 16 AI надійде в жовтні за $1199,99 та у грудні в Європі за €1299.

Swift Go 14 AI отримали найновіший 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon X Plus SFG14-01 з тактовою частотою до 3,4 ГГц та вбудованим процесором Qualcomm Hexagon NPU. Ці ноутбуки мають рекордну автономність і здатні працювати без підключення до електричної мережі до 28 годин. Вони оснащені пам’яттю LPDDR5X до 32 ГБ та твердотілими накопичувачами NVMe PCIe Gen 4 до 1 ТБ.

Ноутбуки Swift Go на процесорах Qualcomm отримали 14,5” 2560×1600 IPS-дисплеї із частотою оновлення 120 Гц і підтримкою 100% колірної гами sRGB. Звук відтворюють подвійні динаміки з підтримкою DTS:X Ultra. У наявності ІЧ-камера 1440p QHD із затвором конфіденційності, два порти USB 4.0 Type-C, які підтримують швидку зарядку, два USB Type-A, а також Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

Acer Swift Go 14 AI вийдуть у вересні за ціною від $999,99 (€999).

Swift 14 AI на нових процесорах AMD Ryzen AI 300 Strix Point відрізняються високою автономністю — до 27 годин роботи. Вони також підтримують засоби безпеки та роботи з ШІ від Acer. Вони важать лише 1,32 кг.

У максимальній конфігурації доступний чип AMD Ryzen AI 9 365. Ноутбуки мають до 32 ГБ пам’яті LPDDR5X і SSD до 2 ТБ NVMe PCIe Gen 4. У наявності 14” OLED-дисплей 2880×1800 з сертифікацією VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Максимальна яскравість становить 500 ніт, а підтримується контрастність 1 000 000:1. Також є варіанти IPS із частотою оновлення 120 Гц та сенсорним екраном або без нього.

Тут також є DTS:X Ultra та камера 1440p QHD ІЧ HDR. Підтримуються підключення Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також два порти USB Type-C (з USB4 і заряджанням), два порти USB Type-A 3.2 і HDMI 2.1.

Acer Swift 14 AI з AMD продаватиметься з вересня за $1199,99 (€1199,99).

Ігрові ноутбуки Acer Nitro V 14 та Nitro V 16

Компактний, але потужний Acer Nitro V 14 зручний для гри у дорозі завдяки невеликим розмірам. Він має 14,5” дисплей з роздільною здатністю 2560 x 1600 1920 x 1200 з частотою оновлення 120 Гц та часом відгуку 3 мс. Геймери також оцінять перемикач MUX, який дозволяє вручну вмикати або вимикати iGPU.

Швидкість в іграх забезпечують процесори AMD Ryzen 7 8845HS та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4050. Система керування живленням 3-го покоління інтелектуально управляє батареєю для найдовшого часу роботи.

Продуктивність ноутбука можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою програми NitroSense, яка одночасно є центром керування системою та бібліотекою функцій штучного інтелекту. Acer Nitro V 14 вийде у вересні з ціною від $1099,9 (€1199).

Nitro V 16 має частоту екрана до 180 Гц, діагональ 16” та роздільну здатність 2500 x 1600. Він також отримав перемикач GPU. Процесор Intel Core i7-14650HX та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 забезпечують продуктивність ігор.

Нові ноутбуки з відеокартами NVIDIA також підтримують деякі ШІ-функції Acer, як PurifiedView та Acer PurifiedVoice 2.0 на вебкамері з трьома мікрофонами та зменшенням шуму. Також працює Microsoft Copilot. Acer Nitro V 16 вийде в жовтні та коштуватиме від $1299,99 (€1449).

Джерела: Acer, TechPowerUp

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