Чи можливо зібрати ігровий ПК без процесора та відеокарти від Intel, AMD та NVIDIA? Ютубер GPUSpecs довів це, використавши виключно китайські комплектуючі.





Попри значні успіхи Китаю у розробці власних CPU та GPU, придбати їх та використати для збірки ігрового ПК не так вже й просто. Ютубер використав процесор Zhaoxin KaiXian KX 7000 з 8 ядрами та 8 потоками й тактовою частотою в режимі Boost 3,6 ГГц.

Цей процесор колись був розроблений за ліцензією x86 вже неіснуючою компанією Cyrix. Ця компанія здійснила зворотне проєктування процесорів Intel x86 й у 1982 році випустила власну модифікацію. Попри програш Intel низки судових позовів, Cyrix зберегла право на виробництво процесорів x86, яке з рештою перейшло до Zhaoxin.

Свого часу Cyrix була відома бюджетними процесорами з не надто вражаючими характеристиками, які називали конкурентами до всіх західних аналогів, включно з 386 та Pentium. Процесор Zhaoxin KaiXian KX 7000 вставляється у сокет, дуже схожий на LGA 1700. Однак GPUSpecs зазначає, що кроссумісність малоймовірна, попри те, що материнська плата стандартна й виготовлена ASUS.





Роль GPU виконує Moore Threads MTT S80 з 4096 ядрами MUSA — аналогом CUDA у цій архітектурі, 16 ГБ відеопам’яті GDDR6 та тактовою частотою 1,8 ГГц. Продуктивність цієї відеокарти можна порівняти з RTX 3060 Ti.

Попри низку проблем з сумісністю ОЗП та драйверів, ПК запускається й мало чим відрізняється від традиційної машини під керуванням Windows. Однак на цьому вся схожість закінчується.

У Geekbench CPU 789 KaiXian KX 7000 демонструє більш ніж вдвічі гірші результати за i5 7500 2017 року. В іграх ситуація також виглядає не найкращим чином. Forza Horizon 5 запускається з 24,2 FPS за роздільної здатності 1080p на низьких налаштуваннях. В 1% випадків гра демонструє ще нижчу продуктивність.

Red Dead Redemption 2 та Spiderman Remastered взагалі не запустились. Cyberpunk врешті-решт запустився з 22,3 FPS за роздільної здатності 1080p й низьких налаштуваннях графіки. Продуктивність Shadow of the Tomb Raider 8-річної давнини також залишалась на рівні 21,3 FPS за роздільної здатності 1080p за низьких налаштувань, а в 1% випадків перетворювалась на слайд-шоу.

Аналогічна ситуація спостерігалась з GTA 5, а також орієнтовно оптимізованою для MTT Black Myth Wukong, в середньому видаючи 13 FPS. Resident Evil 3 Remake виявилась єдиною, в яку можна було хоч якось пограти з 44 FPS, однак в 1% випадків гра перетворювалась на істеричний хаос.

Збірка обійшлась ютуберу у $500 тільки за процесор та материнську плату, ще $300 він викинув на MTT S80, без врахування ОЗП, корпусу, блоку живлення, та SSD. Отже, китайський ПК не виявився ні дешевим, ні продуктивним. Однак це не означає, що так буде завжди.

Раніше ми писали, що ентузіаст зібрав з Lego повноцінний ігровий ПК. Ігрові ПК подорожчають на 15-30%.





Джерело: NotebookCheck