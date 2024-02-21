Acer представила нові ноутбуки лінійки Swift із процесорами AMD Ryzen 8040 Series та ШІ Ryzen

Acer представила нові моделі ноутбуків Acer Swift Edge 16 та Acer Swift Go 14 з процесорами AMD Ryzen 8040 та відеокартою AMD Radeon 780M (у найдорожчих версіях), а також інтелектуальними нейронними процесорами для покращення продуктивності та підтримки таких ШІ-функцій Acer, як Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView і новий фоторедактор Acer LiveArt.

Одним натиском спеціальної кнопки Copilot можна викликати інтелектуального ШІ-помічника, щоб за допомогою можливостей ШІ оптимізувати час роботи чи створення контенту. Рішення Acer на основі ШІ, зокрема Acer PurifiedView і Acer PurifiedVoice, мають покращювати якість відеоконференцій, а Acer QuickPanel відкриває швидкий доступ до інструментів відеовикликів. Програма AcerSense допомагає контролювати системи пристроїв одним натисканням клавіші AcerSense, а нова функція Acer LiveArt використовує можливості ШІ для швидкого редагування зображень через панель керування, яка з’являється, щойно на пристрій перенесено зображення чи скриншот.

Acer Swift Edge 16

Портативний ноутбук Acer Swift Edge 16 (12,95 мм завтовшки і масою 1,23 кг) виконано корпусі з магнієво-алюмінієвого. Обчислювальні можливості забезпечує восьмиядерний процесор AMD Ryzen 7 8840U, інтегрований із відеокартою AMD Radeon 780M та AMD Ryzen AI, йому допомагатимуть до 32 ГБ LPDDR5-оперативної пам’яті й SSD-диск PCIe 4.0 на 2 ТБ для зберігання даних.

На 16-дюймовому дисплеї OLED 3.2K моделі Swift Edge 16 забезпечується частота оновлення 120 Гц. Тонка рамка, час відгуку < 0,2 мс та сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 додатково сприяють чіткості зображення на панелі OLED.

Швидкість і надійність підключення має забезпечуватися технологією Wi-Fi 7, що в теорії забезпечує високу швидкість мережі до 5,8 Гбіт/с і мінімальну затримку < 2 мс. Для додаткової зручності модель Swift Edge 16 оснащено повним комплектом необхідних роз’ємів, серед яких порт HDMI 2.1, два роз’єми USB Type-C (з підтримкою USB4 зі швидкістю 40 Гбіт/с, DisplayPort і зарядки через USB) і два USB Type-A, а також слот MicroSD.

Acer Swift Go 14

Acer Swift Go 14 оснащено восьмиядерним процесором AMD Ryzen 9 8945HS, відеокартою AMD Radeon 780M. Ноутбук має оперативну пам’ять LPDDR5X до 32 ГБ і SSD-диск PCIe Gen 4 до 2 ТБ.

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На 14-дюймовому дисплеї OLED 2.8K забезпечена частота оновлення 90 Гц. Тонкий і легкий алюмінієвий корпус може розкриватися на 180o і збільшена на 44 % сенсорна панель OceanGlass на думку розробників полегшить роботу та прокручування сторінок.

Swift Go 14 також має цілий набір засобів покращення продуктивності: вебкамеру QHD 1440p, швидкозарядну батарею на 100 Вт, підтримку технології Wi-Fi 6E та основні функції підключення; два порти USB Type-C які також підтримують USB4, DisplayPort і можливість заряджання через USB та HDMI 2.1, Bluetooth 5.3 і картку MicroSD.

Ціни та доступність в Україні

Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) надійде у продаж в Україні у квітні 2024 року (початкова ціна – 54 999 грн).

Acer Swift Go 14 (SFG14-63) надійде у продаж в Україні у травні 2024 року (початкова ціна – 39 999 грн).

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