Оновлення BIOS не допомогло: процесори Ryzen виходять з ладу на материнських платах ASRock

ASRock нещодавно випустила оновлення BIOS для AM5 — AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a, покликане усунути проблеми з деякими процесорами Ryzen. Однак користувачі на Reddit продовжують скаржитись на вихід з ладу їхніх CPU на материнських платах цього виробника.





Зокрема, один з власників Ryzen 7 9800X3D заявив, що його система на материнці X870 Pro RS WiFi зависла, демонструючи чорний екран у звичайному режимі робочого столу та більше не запустилась після перезавантаження. За його словами, система працювала з налаштуваннями за замовчанням, окрім EXPO. Він змушений був відправити процесор та материнську плату на ремонт за гарантією.

Це не єдиний випадок після оновлення до BIOS 4.10. Інший користувач з материнською платою X870 Riptide WiFi повідомив, що його система зависла під час перегляду ним вебсторінок та прослуховування музики. Після цього на процесорі загорівся червоний світлодіод. За його словами, материнська плата також була оновлена до BIOS 4.10. Система працювала на стандартних налаштуваннях. Він замінив процесор на новий Ryzen 7 9800X3D, що дозволило відновити POST-тест.

Ще один власник материнської плати B850 Riptide WiFi повідомив, що його процесор Ryzen 7 9800X3D вийшов з ладу після оновлення до BIOS 4.10. Користувач зазначив, що оновлював BIOS з появою кожної нової версії. Однак процесор все одно перестав завантажуватись. За його словами, це вже вдруге процесор виходить з ладу на материнській платі ASRock. Він також згадав про пляму на процесорі та зазначив, що BIOS Flashback у поєднанні з різними конфігураціями пам’яті не допомогли відновити роботу системи.

У заяві ASRock зазначалось, що оновлення має виправляти проблеми із завантаженням на системах AM5. Деякі процесори дійсно вдалось повернути до роботи. Однак й нові випадки з тими ж проблемами на процесорах Ryzen продовжують з’являтись.





Раніше ми писали, що vатеринські плати ASRock “вбили” п’ять Ryzen 9000 за одну добу. До цього спостерігались проблеми з процесорами Ryzen на материнських платах ASRock 800 серії.

Джерело: Videocardz; Reddit