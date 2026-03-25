25.03.2026

Оновлення BIOS не допомогло: процесори Ryzen виходять з ладу на материнських платах ASRock

Олександр Федоткін

ASRock нещодавно випустила оновлення BIOS для AM5 — AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a, покликане усунути проблеми з деякими процесорами Ryzen. Однак користувачі на Reddit продовжують скаржитись на вихід з ладу їхніх CPU на материнських платах цього виробника.


Зокрема, один з власників Ryzen 7 9800X3D заявив, що його система на материнці X870 Pro RS WiFi зависла, демонструючи чорний екран у звичайному режимі робочого столу та більше не запустилась після перезавантаження. За його словами, система працювала з налаштуваннями за замовчанням, окрім EXPO. Він змушений був відправити процесор та материнську плату на ремонт за гарантією. 

Це не єдиний випадок після оновлення до BIOS 4.10. Інший користувач з материнською платою X870 Riptide WiFi повідомив, що його система зависла під час перегляду ним вебсторінок та прослуховування музики. Після цього на процесорі загорівся червоний світлодіод. За його словами, материнська плата також була оновлена до BIOS 4.10. Система працювала на стандартних налаштуваннях. Він замінив процесор на новий Ryzen 7 9800X3D, що дозволило відновити POST-тест. 

Ще один власник материнської плати B850 Riptide WiFi повідомив, що його процесор Ryzen 7 9800X3D вийшов з ладу після оновлення до BIOS 4.10. Користувач зазначив, що оновлював BIOS з появою кожної нової версії. Однак процесор все одно перестав завантажуватись. За його словами, це вже вдруге процесор виходить з ладу на материнській платі ASRock. Він також згадав про пляму на процесорі та зазначив, що BIOS Flashback у поєднанні з різними конфігураціями пам’яті не допомогли відновити роботу системи. 

У заяві ASRock зазначалось, що оновлення має виправляти проблеми із завантаженням на системах AM5. Деякі процесори дійсно вдалось повернути до роботи. Однак й нові випадки з тими ж проблемами на процесорах Ryzen продовжують з’являтись. 


Раніше ми писали, що vатеринські плати ASRock “вбили” п’ять Ryzen 9000 за одну добу. До цього спостерігались проблеми з процесорами  Ryzen на материнських платах ASRock 800 серії.

ASRock оновила BIOS для усунення проблем з AMD Ryzen 7 9800X3D — в компанії кажуть про «поширення дезінформації»

Джерело: Videocardz; Reddit

Популярні новини

arrow left
arrow right
Смартфони Xiaomi 17 офіційно запустять 28 лютого: яких оновлень чекати?
Користувач підʼєднав 21-річний iBook до Wi-Fi і без проблем завантажив оновлення з серверів Apple
Камери Samsung Galaxy S26 отримали нову розумну функцію, яка залишилась майже непоміченою
Покупець вибив у ШІ-бота з онлайн-магазину 80% "знижки на все" і накупив товарів на ₴500 000
AyaNeo показала портативний ПК для "качків" на 1,4 кг з Ryzen AI Max
Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
Apple варто хвилюватись? KT-скан порівняв оригінальні AirPods та копію за $10
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Материнські плати ASRock "вбили" п'ять Ryzen 9000 за одну добу
Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с
Відповідь Arrow Lake Refresh: AMD випускає оновлені процесори Zen 5
Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia
ASUS готується рекордно підвищити ціни на власні ПК
Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять
Понад 36 Гбіт/c: ентузіасти з Teclab обійшли обмеження тактової частоти у відеокартах RTX 50
Nothing офіційно представила Phone 4A та 4A Pro
Маркетинг RAM-апокаліпсису: V-Color випустить комплект з одним модулем DDR5 та RGB-підсвіткою замість другого
Смартокуляри Samsung вийдуть в цьому році та не отримають ключової функції
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Як в Apple: Samsung Galaxy S27 отримає корпус з алюмінію замість титану і камеру зі змінною діафрагмою
