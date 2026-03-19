19.03.2026

Одна афера за іншою: виробника ноутбуків Chuwi викрили на нових шахрайствах

Олександр Федоткін

Міні-ПК Chuwi Ubox 7430U / Chuwi

Китайського виробника бюджетних ПК Chuwi викрили на шахрайстві з процесорами AMD Ryzen у ноутбуках Chuwi CoreBook X,  Chuwi CoreBook Plus та у міні-ПК Chuwi Ubox 7430U. 


Зокрема, фахівці з NotebookCheck розібрали ноутбуки CoreBook X та CoreBook Plus, переконавшись, що замість заявлених AMD Ryzen 5 7430U там встановлені старіші Ryzen 5 5500U. Оскільки не тільки реклама та пакування рекламують Ryzen 5 7430U, а й BIOS показує ці процесори, коли замість них ноутбуки реально працюють на старіших Ryzen 5 5500U, мова йде про очевидне шахрайство. 

Процесор Ryzen 5 5500U замість обіцяного Ryzen 5 7430U у продукції Chuwi / NotebookCheck

За інформацією компанії Hornington, опублікованою на її сторінці у Facebook, за результатами перевірки на складах були виявлені не тільки CoreBook X та CoreBook Plus 7430U з процесорами Ryzen 5 5500U замість Ryzen 5 7430U, а й міні-ПК Chuwi Ubox 7430U. Компанія оголосила про відкликання продукції. Покупці можуть повернути назад сфальсифіковані товари та отримати виплачені за них гроші. 

У Chuwi поки ніяк не коментують ситуацію, однак журналісти NotebookCheck зазначають, що виробник погрожував їм судовим позовом з вимогою видалити матеріали розслідування. Зазначається також, що численні свідчення вказують на контрактного виробника Emdoor Digital, оскільки шахрайство охопило низку пристроїв Ninkear з тією самою материнською платою. В CPU-Z стверджують, що в останньому оновленні виправили помилку, яка змушувала деякі процесори Ryzen 5000U відображатись як Ryzen 7000U. 


Водночас на ситуацію з Chuwi відреагували представники AMD. У компанії заявили, що нічого не знали про шахрайство з процесорами Ryzen. AMD також засудила будь-які спроби підробити маркування власної продукції з боку будь-якого іншого виробника. У компанії пригрозили судом таким компаніям як Chuwi за неправильне маркування. 

“Нещодавно ми звернули увагу на компанію CHUWI, яка видавала процесори AMD Ryzen 5 5500U за Ryzen 5 7430U. Компанія AMD ніколи не санкціонувала, не підтверджувала і не схвалювала таку поведінку, а також не брала участі в ухваленні рішень щодо маркування чи просування відповідних продуктів і абсолютно не обізнана про це”, — йдеться у заяві AMD.

Компанія Chuwi оголосила про відкликання всієї своєї продукції з неправильно вказаними процесорами та пропонує повне відшкодування коштів власникам відповідних товарів. Йдеться про моделі CoreBook X, CoreBook Plus та міні-ПК Ubox.

Однак чи Chuwi винна у цій ситуації, або ж виробник друкованих плат Emdoor Digital, це ще належить з’ясувати, оскільки двоє власників ноутбуків Ninkear A15 Pro, які стверджували, що в їхніх пристроях встановлений чип 7430U з неправильним маркуванням, писали про це на форумі. Й наразі ця інформація не має офіційного підтвердження. 

Раніше ми писали, що популярний китайський бренд бюджетних ноутбуків Chuwi вводив покупців в оману, оснащуючи свої ПК CoreBook X застарілими процесорами Ryzen.

Зірвав джекпот: користувач Reddit заплатив Amazon $100 за повернені товари, а отримав DDR5 на $8000

Джерело: NotebookCheck; Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Intel повертається: перші тести Core Ultra 300 демонструють на чверть швидший CPU та графіку рівня мобільної RTX 4050
Стартап створив оптичний процесор, удесятеро потужніший за NVIDIA Vera Rubin та у 10 000 разів менший за сучасні чипи
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
"Скамер із совістю": шахрай повернув майже всю вкрадену криптовалюту
Перші тести Snapdragon X2 Elite Extreme у Geekbench: до 23198 балів у багатоядерному режимі
Популярний китайський бренд ноутбуків викрили на афері з процесорами
Найбільш надійне залізо 2025 року: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процесорів, Nvidia Founders Edition домінує серед відеокарт
Забудьте про бюджетні ноутбуки: Аналітики прогнозують зростання вартості на 40%
Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6
Через “отруєння адреси” користувач втратив понад $12 млн у Ethereum
Дефіцит: AMD постачатиме Ryzen 7 9850X3D з пам’яттю та кулером за $1000
Сисадмін з Конгресу США замовив 240 смартфонів на 80 працівників, решту — здав у ломбард
$1,2 млн на фейкових криптовалютних інвестиціях: у Дніпрі СБУ ліквідувала міжнародну шахрайську мережу
Материнські плати ASRock "вбили" п'ять Ryzen 9000 за одну добу
Apple представила M5 Pro і M5 Max для MacBook Pro: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU та +30% продуктивності
У Києві викрили криптовалютну піраміду: засновника підозрюють у шахрайстві на $1 млн
Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s
Після 3D V-Cache: патент AMD розкрив деталі 3D L2-кешу процесорів Ryzen
Партнер KPMG попався на шахрайстві з ШІ — під час тесту про ШІ
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max і підтвердила велику батарею
Intel припиняє виробництво процесорів Core 12 Alder Lake
