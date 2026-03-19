Одна афера за іншою: виробника ноутбуків Chuwi викрили на нових шахрайствах

Міні-ПК Chuwi Ubox 7430U / Chuwi

Китайського виробника бюджетних ПК Chuwi викрили на шахрайстві з процесорами AMD Ryzen у ноутбуках Chuwi CoreBook X, Chuwi CoreBook Plus та у міні-ПК Chuwi Ubox 7430U.





Зокрема, фахівці з NotebookCheck розібрали ноутбуки CoreBook X та CoreBook Plus, переконавшись, що замість заявлених AMD Ryzen 5 7430U там встановлені старіші Ryzen 5 5500U. Оскільки не тільки реклама та пакування рекламують Ryzen 5 7430U, а й BIOS показує ці процесори, коли замість них ноутбуки реально працюють на старіших Ryzen 5 5500U, мова йде про очевидне шахрайство.

За інформацією компанії Hornington, опублікованою на її сторінці у Facebook, за результатами перевірки на складах були виявлені не тільки CoreBook X та CoreBook Plus 7430U з процесорами Ryzen 5 5500U замість Ryzen 5 7430U, а й міні-ПК Chuwi Ubox 7430U. Компанія оголосила про відкликання продукції. Покупці можуть повернути назад сфальсифіковані товари та отримати виплачені за них гроші.

У Chuwi поки ніяк не коментують ситуацію, однак журналісти NotebookCheck зазначають, що виробник погрожував їм судовим позовом з вимогою видалити матеріали розслідування. Зазначається також, що численні свідчення вказують на контрактного виробника Emdoor Digital, оскільки шахрайство охопило низку пристроїв Ninkear з тією самою материнською платою. В CPU-Z стверджують, що в останньому оновленні виправили помилку, яка змушувала деякі процесори Ryzen 5000U відображатись як Ryzen 7000U.





Водночас на ситуацію з Chuwi відреагували представники AMD. У компанії заявили, що нічого не знали про шахрайство з процесорами Ryzen. AMD також засудила будь-які спроби підробити маркування власної продукції з боку будь-якого іншого виробника. У компанії пригрозили судом таким компаніям як Chuwi за неправильне маркування.

“Нещодавно ми звернули увагу на компанію CHUWI, яка видавала процесори AMD Ryzen 5 5500U за Ryzen 5 7430U. Компанія AMD ніколи не санкціонувала, не підтверджувала і не схвалювала таку поведінку, а також не брала участі в ухваленні рішень щодо маркування чи просування відповідних продуктів і абсолютно не обізнана про це”, — йдеться у заяві AMD.

Компанія Chuwi оголосила про відкликання всієї своєї продукції з неправильно вказаними процесорами та пропонує повне відшкодування коштів власникам відповідних товарів. Йдеться про моделі CoreBook X, CoreBook Plus та міні-ПК Ubox.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Однак чи Chuwi винна у цій ситуації, або ж виробник друкованих плат Emdoor Digital, це ще належить з’ясувати, оскільки двоє власників ноутбуків Ninkear A15 Pro, які стверджували, що в їхніх пристроях встановлений чип 7430U з неправильним маркуванням, писали про це на форумі. Й наразі ця інформація не має офіційного підтвердження.

Раніше ми писали, що популярний китайський бренд бюджетних ноутбуків Chuwi вводив покупців в оману, оснащуючи свої ПК CoreBook X застарілими процесорами Ryzen.

Джерело: NotebookCheck; Tom’s Hardware