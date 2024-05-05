У першому тизері фантастичної саги «Мегалополіс» Френсіса Форда Копполи виконавець головної ролі Адам Драйвер дивно поводиться на даху, балансуючи на самому краю. Сцена може викликати легкий дискомфорт у тих, хто боїться висоти.

Фільм «Мегалополіс», прем’єра якого відбудеться у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю, Коппола, за й ого словами, готував 23 роки, а за іншими даними, почав працювати над сценарієм у 1980-х роках. У стрічку режисер фільмів «Хрещений батько» та «Апокаліпсис сьогодні» вклав $120 млн власних коштів.

«Мене не хвилює фінансовий вплив взагалі. Для мене це нічого не означає», — розповів Коппола журналістам GQ.

Згідно з офіційним синопсисом, «Мегалополіс» — римська епічна сага, дія якої відбувається в уявній сучасній Америці. Місто Новий Рим має змінитися, що спричинило конфлікт між Цезарем Катіліною (Адам Драйвер), геніальним художником, який прагне утопічного, ідеалістичного майбутнього, та його опонентом, мером Франкліном Цицероном (Джанкарло Еспозіто), який залишається відданим консервативному статус-кво, з владою жадібності, особистих інтересів та партизанською війною. Між ними розривається світська левиця Джулія Цицерон (Наталі Еммануель), донька мера.

«Це історія кохання, яка також є філософським дослідженням природи людини. Дія відбувається в Нью-Йорку, але в Нью-Йорку, пронизаному відгомонами Стародавнього Риму», — сказав Коппола про сюжет.

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Сценаристом та режисером «Мегалополісу» є сам Коппола, а продюсерами стали Фред Рус, Баррі Гірш та Майкл Бедерман. У фільмі зібраний зірковий акторський склад: Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоуренс Фішберн, Талія Шайр, Джейсон Шварцман, Кетрін Хантер, Грейс ВандерВаал, Хлоя Файнман, Джеймс Ремар, Д. Б. Суїні та Дастін Хоффман.

Джерело: Variety