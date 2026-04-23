Прем’єрі — бути: Скарлетт Йоганссон і Адам Драйвер поїдуть в Канни з новим триллером

Скарлетт Йогансон, Адам Драйвер і Майлз Теллер — головні зірки "Paper Tiger"

Фільм Джеймса Грея “Паперовий тигр” (”Paper Tiger”) зі Скарлетт Йоганссон, Адамом Драйвером і Майлзом Теллером змагатиметься в Каннах — права для Північної Америки купила Neon. Після тижнів підвищеної напруги наступний очікуваний фільм Джеймса Грея “Paper Tiger” увійшов до перегонів за “Золоту пальмову гілку”.





Як стало відомо Variety, похмурий кримінальний трилер за участю Адама Драйвера, Скарлетт Йоганссон і Майлза Теллера вийде у світову прем’єру в основному конкурсі, а права для Північної Америки придбала компанія Neon. “Paper Tiger” розповідає про двох братів, які прагнуть здійснити американську мрію, але опиняються “втягнутими у схему, яка виявляється надто гарною, щоб бути правдою”.

Продюсерами виступили Родріго Тейшейра під лейблом RT Features та Ентоні Катагас для AK Productions разом із Джеймсом Греєм, Рафаеллою Леоне, Гері Фаркасом, Марко Переґо, Карло Салемом і Андреа Бакко. Виконавчі продюсери — Лі Брода, Джефф Райс, Ріккардо Маддалоссо та Емілі Салвесон. Французький дистриб’ютор — SND. Синопсис фільму:

“Намагаючись прокласти собі шлях у дедалі небезпечнішому світі корупції та насильства, вони виявляють, що їх разом із сім’єю безжально тероризує російська “Мафія”. Їхній зв’язок починає рватися, а зрада — колись абсолютно немислима — тепер стає цілком можливою”.

Грей — давній улюбленець Канн, особливо шанований у Франції. Протягом багатьох років він привозив на Круазет п’ять фільмів — “Armageddon Time”, “The Immigrant”, “Two Lovers”, “We Own the Night” і “The Yards”, — а в 2009 році також входив до журі фестивалю, яке очолювала Ізабель Юппер.





“Це найкращий його фільм”, — каже про Грея Родріго Тейшейра.

Його фільми виходили під егідою найрізноманітніших американських дистриб’юторів — від Miramax (“The Yards”) і Sony Pictures Classics (“We Own the Night”, “Two Lovers”) до Magnolia Pictures (“The Immigrant”), Amazon Studios (“The Lost City of Z”), 20th Century Fox (“Ad Astra”) і Focus Features (“Armageddon Time”).

“Це історія кохання між двома братами — ось і весь фільм. Джеймс використав ситуацію — трилер, поліцейську ситуацію — щоб створити драму навколо цих двох братів”, — розповів Тершейра.

“Paper Tiger” широко очікувався в програмі, коли президент Канн Тьєррі Фремо 9 квітня оголосив офіційну селекцію, однак до первісного списку не потрапив. Фремо повідомив Variety, що сподівається на включення фільму на пізнішому етапі, назвавши його “чудовою картиною, дуже джеймсгреєвською, дуже інді”.

“Це Джеймс Грей, який ніколи не переставав бути собою”, — сказав Фремо, зазначивши, що проєкт “був складний у складанні” і що “залишаються певні контрактні питання для вирішення”. Він додав: “Сподіваюся, їх незабаром урегулюють і ми зможемо оголосити про фільм”.

Грей стане одним із двох американських кінематографістів, що змагатимуться на цьогорічному фестивалі, — поряд з фільмом “The Man I Love” з Рамі Малеком у головній ролі. Зйомки знову об’єднали Йоганссон і Драйвера після “Історії шлюбу” 2019 року, за яку обоє отримали номінації на премію “Оскар”.

“Це суміш трьох фільмів: “We Own the Night”, “Armageddon Time” і “Two Lovers””, — додає Тейшейра.

Угода щодо “Paper Tiger” закріплює потужну присутність Neon на Круазеті цього року. З “Paper Tiger” Neon представляє вже шість претендентів на “Золоту пальмову гілку”, включно з “The Unknown” Артура Гараі, “Fjord” Крістіана Мунджу, “All of a Sudden” Рюсуке Хамаґуті, “Sheep in the Box” Хірокадзу Коре-еди та “Hope” На Хон-джина — корейським жанровим фільмом за участю Хван Чон-міна, Хойон, Алісії Вікандер і Майкла Фассбендера. Дистриб’юторська компанія вже має блискучий послужний список у Каннах — вона підтримала шістьох переможців “Золотої пальмової гілки” поспіль.

Джерело: Variety