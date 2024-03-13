Адаптивний круїз-контроль, асистент дальнього світла та інші опції в Audi A3 будуть доступні за підпискою

Нова лінійка автомобілів Audi A3, представлена цього тижня, буде доступна з рядом функцій на базі підписки. Після покупки авто власники зможуть придбати додаткові опції комфорту та інформаційно-розважальний контент через застосунок myAudi.

Серед таких платних функцій за підпискою ─ адаптивний круїз-контроль, асистент дальнього світла та інтерфейс смартфона, який дозволяє використовувати Apple CarPlay і Android Auto через інформаційно-розважальну систему. Навіть функція двозонного клімат-контролю віднині буде платною опцією по підписці.

Автовласники (якщо ще можна використовувати такий термін до клієнтів, які змушені оплачувати підписку за доступ до функцій) можуть вибрати строк використання платних функцій. Виробник зазначає, що їх можна активувати на місяць, пів року, рік, 3 роки або назавжди, залежно від потреб. BMW якось спробував цей трюк із платним підігрівом сидінь за підпискою, але згодом була змушена відмовитись від цієї ідеї.

Теоретично, доступ до функцій за підпискою дозволить деяким клієнтам знизити середні витрати на володіння авто. Наприклад, відправляючись у дальню подорож лише двічі на рік, можна активувати адаптивний круїз-контроль або супутникову навігацію лише в потрібний період, і не платити решту часу, коли вони не потрібні. Проте клієнти можуть думати, що з них двічі стягують плату за один і той самий продукт, адже обладнання для заблокованих функцій вже встановлене на проданому автомобілі.

Ціна на седан Audi A3 в Європі починається з €36450.

Джерело: carbuzz

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