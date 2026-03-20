Представлений AUDI E7X: великий SUV з 670 к.с., 751 км запасу ходу і LiDAR

Вадим Карпусь

AUDI E7X

AUDI — новий китайський суббренд Audi — додав великий електричний кросовер E7X на свій сайт і в застосунок. Це вже друга модель, створена разом із SAIC Motor. Новинка орієнтована на сімейних користувачів, яким важливі комфорт, технології та швидкість.


Перше, що кидається в очі — відсутність фірмових “чотирьох кілець”. Замість них на передній частині світиться напис AUDI. Це частина нової стратегії бренду, який запустили у листопаді 2024 року спеціально для електромобілів у Китаї. AUDI E7X продовжує лінійку після E5 Sportback і публічно дебютує на Beijing Auto Show цього року.

За габаритами це справжній великий кросовер: 5049 мм у довжину, 1997 мм у ширину, 1710 мм у висоту і колісна база 3060 мм. У салоні доступно п’ять місць з великим запасом простору для ніг. Покупцям запропонують 21- або 22-дюймові колеса з незвичною фішкою: центральні ковпачки не обертаються, і логотип завжди залишається рівно — рішення, знайоме за моделями Rolls-Royce.


Передня частина виглядає нетипово для електрокарів. Тут використали “світлову поверхню” з інтегрованою оптикою. Фари — це фактично HD-проєктори з мільйоном пікселів, які можуть виводити попередження або графіку прямо на дорогу. Додатково світлодіоди формують унікальний візерунок, щоб авто легко впізнавали вночі.

Базова версія із заднім приводом має електродвигун потужністю 300 кВт (близько 402 к.с.). Повнопривідна модифікація отримала два мотори із сумарною потужністю 500 кВт (670 к.с.). Такий варіант розганяється до 100 км/год за 3,97 с і розвиває максимальну швидкість до 230 км/год.

Акумулятор місткістю 109 кВт·год від CATL забезпечує до 751 км запасу ходу за китайським циклом. Авто використовує 900-вольтову архітектуру, що скорочує час заряджання і дозволяє швидше повертатися в дорогу.

На даху видно характерний виступ, де розмістився LiDAR. Він працює разом із системою автономного водіння Momenta Flywheel. Авто може самостійно рухатися трасами і міськими дорогами, орієнтуватися в потоці та проходити повороти, але водій має контролювати ситуацію.

AUDI E7X відкриває новий етап для Audi і всієї групи Volkswagen у Китаї. Партнерство з SAIC дозволяє швидше запускати електромобілі з новими технологіями. Ціну та дату старту продажів оголосять під час прем’єри на Beijing Auto Show.

Джерело: arenaev

