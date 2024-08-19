Новини Ігри 19.08.2024 о 10:01 comment views icon

Age of Empires Mobile: перший погляд на геймплей в трейлері та дата релізу

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Вадим Карпусь

Автор новин

Age of Empires Mobile: перший погляд на геймплей в трейлері та дата релізу

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Стратегічна гра Age of Empires Mobile вийде восени цього року після тестування в кількох регіонах. Мобільна версія в рамках франшизи Age of Empires розроблялася студіями World’s Edge та Xbox Game Studios у партнерстві з TiMi Studios. Вона буде доступною на смартфонах та планшетах.

«Наша мета в World’s Edge — донести магію Age of Empires до якомога більшої кількості різних типів гравців у всьому світі. Партнерство з TiMi Studio Group означає, що ми можемо поєднати їхній досвід у мобільних іграх із силою нашої франшизи та історії, щоб надати абсолютно новий погляд на Age of Empires ще більшій кількості геймерів у ще більшій кількості місць», — сказав голова World’s Edge Майкл Манн.

Розробники підготували геймплейний трейлер Age of Empires Mobile, щоб гравці могли оцінити майбутню гру. Як і в настільній грі, користувачам доведеться збирати ресурси, будувати різноманітні споруди та розвивати свою імперію. Звісно, чимало уваги приділяється бойовим діям. В гру додали реальних історичних героїв, які допоможуть в битвах з ворогом. І ще мобільна гра передбачає співпрацю з іншими гравцями.

Попередня реєстрація на Age of Empires Mobile уже доступна для платформ Android та iOS. Реліз гри запланований на 17 жовтня 2024 року.

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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