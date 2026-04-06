Новини Ігри 06.04.2026 comment views icon

Гра була лише у Word-документі: що приховував трейлер State of Decay 3 від 2020 року

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

State Of Decay 3 / Xbox
Шість років очікування на продовження культового зомбі-виживача мають просту і трохи незручну причину: коли у 2020-му виходив анонсний трейлер State of Decay 3, самої гри фактично не існувало.


Про це у відеоінтерв’ю каналу Sunny Games на YouTube розповів голова Undead Labs Філіп Холт. За його словами, на момент виходу трейлера над проєктом працювало лише четверо-п’ятеро людей, і жодної повноцінної розробки ще не велося.

“Знаєш, гра була у Word-документі. Це був справді самий початок роботи над програмним забезпеченням. Трейлер зробила студія Blur, він повністю pre-rendered і представляв концепцію — наші тогочасні думки про те, що було б цікаво дослідити у State of Decay 3.” — зізнався Філіп Холт.

Тобто відео, яке зачарувало мільйони гравців зомбі-оленем і постапокаліптичними краєвидами, не показувало нічого з того, що реально розроблялось. Це не рідкість у великих студіях: Microsoft часто анонсує ігри задовго до появи хоча б прототипу, щоб позначити стратегічні наміри під час великих шоукейсів. Але шість років — навіть для індустрійних стандартів це забагато.


Філіп Холт про трейлер: “Гри просто не було”

Затримку посилила і внутрішня турбулентність. У 2022 році журналісти Kotaku опублікували розслідування про токсичну культуру в Undead Labs: співробітники розповідали про сексизм, вигоряння і відсутність чіткого бачення проєкту. Один зі співрозмовників видання сформулював це прямо: студія не хотіла анонсувати гру, бо сама не розуміла, що саме робить. Відхід засновника Jeff Strain після придбання Undead Labs компанією Microsoft у 2018 році також вніс дезорієнтацію у команду.
За словами Філіпа Холта, зараз ситуація кардинально інша. State of Decay 3 розробляється на Unreal Engine 5 за участі The Coalition (Gears of War), Obsidian Entertainment і кількох зовнішніх партнерів. Це вже не четверо людей з документом у Word.

Від Word-документа до альфа-тесту: що змінилось за шість років

На початку квітня 2026 студія оголосила про серію закритих альфа-тестів, перший з яких запланований на травень. Учасники зможуть перевірити кооператив на чотирьох, оновлену систему будівництва бази й переосмислену механіку ресурсів. Реєстрація відкрита через офіційний сайт State of Decay зі прив’язкою облікового запису Discord.

 

Спецпроєкти
Зомбі-оленя з трейлера 2020-го в грі не буде — Філіп Холт підтвердив, що концепт “тварин-зомбі” відкинули на користь більш приземленого виживання. State of Decay 3 розгортатиметься через роки після подій другої частини, коли в апокаліпсисі вже є своя культура: вцілілі навчились переробляти знайдені матеріали, а не покладатись на залишки довоєнних запасів.

Орієнтовна дата виходу — 2027 рік. Але після того, що ми дізнались про анонс 2020-го, у будь-які дедлайни від Xbox Game Studios вже трохи складніше вірити.

State of Decay 3 оголосила альфа-тест і розкрила перші деталі про геймплей

Джерело: Sunny Games 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати