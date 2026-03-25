Стали відомі системні вимоги для Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 / Playground Games

Менш ніж за два місяці до релізу на Xbox Series X|S та ПК, офіційний акаунт Forza Horizon 6 у соцмережі Х опублікував деталі системних вимог, необхідних для запуску гри на комп’ютерах





Щоб відповідати рекомендованим технічним характеристикам, знадобиться система з відеокартою рівня RTX 3060 Ti, процесором Intel Core i5-12400F і 16 ГБ оперативної пам’яті. Водночас для гри у 4K при 60 FPS із трасуванням променів потрібні вже RTX 5070 Ti, Intel Core i7-12700K і 32 ГБ ОЗП.

Також підтверджено підтримку DLSS 4, AMD FSR 4 або 3, а також Intel XeSS 2.1. У грі будуть доступні віддзеркалення з трасуванням променів і глобальне освітлення.

Ось чотири конфігурації, представлені Playground Games:

Мінімальні

1080p при 60 FPS із низькими налаштуваннями графіки

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380

RAM: 16 ГБ

Накопичувач: SSD

ОС: Windows 10/11 22H2 або новіша

Рекомендовані

1440p при 60 FPS із високими налаштуваннями графіки

CPU: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580

RAM: 16 ГБ

Накопичувач: SSD

ОС: Windows 10/11 22H2 або новіша





Extreme

4K при 60 FPS із максимальними налаштуваннями графіки

CPU: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT

RAM: 24 ГБ

Накопичувач: NVMe SSD

ОС: Windows 10/11 22H2 або новіша

Extreme RT

4K (з апскейлом) при 60 FPS із трасуванням променів і налаштуваннями Extreme RT

CPU: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 5 7700X

GPU: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT

RAM: 32 ГБ

Накопичувач: NVMe SSD

ОС: Windows 10/11 22H2 або новіша.

Нагадаємо, Forza Horizon 6 — це нова частина аркадної гоночної серії у відкритому світі від Playground Games, яку видає Xbox Game Studios. Це “молодша” гілка франшизи Forza Motorsport, але саме Horizon за останні роки стала її головною рушійною силою — значно масовішою і комерційно успішнішою.

Формула серії майже не змінюється з часів Forza Horizon: великий відкритий регіон, умовний фестиваль як сюжетна рамка, сотні авто і мікс дисциплін — від класичних перегонів до бездоріжжя, трюків і тимчасових івентів. Варто відзначити, що Horizon завжди балансувала між “симкадою” і чистою аркадою — фізика спрощена, але машини відчуваються по-різному, і налаштування все ще мають значення.

Остання на сьогодні частина, Forza Horizon 5, стала однією з найуспішніших ігор у портфелі Xbox: десятки мільйонів гравців, стабільна підтримка після релізу і регулярні оновлення через формат “сезонів”. Саме там Playground Games остаточно відпрацювала модель “живої” гри — з щотижневими активностями, ротацією подій і постійним припливом нового контенту.

Forza Horizon 6, судячи з усього, розвиває цю ж модель, але з помітним технічним стрибком. Уперше для серії настільки явно акцентують трасування променів не лише в гаражі, а й у самому геймплеї (зокрема глобальне освітлення), а також активне використання апскейлерів на кшталт DLSS і FSR як частини “нормальної” конфігурації для 4K. Це непрямо показує, що гра орієнтується вже на новіші GPU і поступово відходить від старих консолей.

Окремий момент — позиція гри в екосистемі Xbox. Серія Horizon давно є однією з ключових для підписки Game Pass і фактично виконує роль “вітрини” технологій і сервісів Microsoft: кросплей, кроспрогресія, постійні онлайн-івенти. Водночас це одна з небагатьох AAA-гонок, яка регулярно виходить і тримає стабільний інтерес аудиторії, поки конкуренти або зміщуються в бік симуляції, або взагалі беруть паузи між релізами.

Джерело: X.com