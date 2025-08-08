Новини Україна 08.08.2025 comment views icon

Агенція Playcity оштрафувала медіа dev.ua на 4,8 млн грн. — ЗМІ заявляє про тиск

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Агенція Playcity оштрафувала медіа dev.ua на 4,8 млн грн. — ЗМІ заявляє про тиск

ЗМІ dev.ua розповідає про штраф з боку Playcity за рекламу азартних ігор. Медіа не погоджується з оцінкою агенції та заявляє про тиск з метою закриття сайту.

На думку державної агенції з контролю грального та лотерейного бізнесу Playcity, порушення законодавства України сталося в анонсі бою боксерів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. У матеріалі, а зокрема у заголовку, згаданий офіційний спонсор бою, який має стосунок до азартних ігор.

“Ми не вважаємо, що згадка бренду в інформаційному анонсі є порушенням закону “Про рекламу”. Таким чином до “відповідальності” можна притягнути будь-який вебсайт, на якому є згадка бренду казино. Це може бути сайт про роботу (де, наприклад, публікуються вакансії зі згадкою бренду)”, — йдеться у заяві СЕО ТОВ “Дев Україна” Стаса Юрасова, яку цитує dev.ua.

Керівник ЗМІ стверджує, що анонс бою не був розміщений на комерційних засадах, редакція не отримувала винагороду за його розміщення, а спонсор поєдинку не замовляв матеріал (як встановила й Playcity у своєму рішенні). За словами CEO, претензія Playcity також полягає в тому, що на час публікації матеріалу ТОВ “Дев Україна” не було зареєстроване як онлайн-медіа з аудиторією 21+ в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення медіа (на момент прийняття рішення агенції реєстрація вже відбулася). Тому сайт й не мав права розміщувати такий матеріал.

Державна агенція Playcity оштрафувала сайт dev.ua на 4,8 млн грн. — компанія не згодна і заявляє про тиск
Висновок Playcity, який наводить dev.ua

“Ми також обурені розміром штрафу за розміщення анонсу. 4,8 млн грн — це 5 наших щомісячних оборотів. Нагадаємо, що ми біле медіа, у нас в штаті 12 людей, ми сплачуємо податки без порушень, а зарплати вчасно», — заявив Стаса Юрасов.

ТОВ “Дев Україна” оскаржуватиме рішення Playcity в судовому порядку. Більш детально з позицією компанії можна ознайомитися в заяві dev.ua.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Сплата штрафів ТЦК в «Резерв+» з'явиться вже у червні — із 50% знижкою
Digital Foundry вийшла "з-під крила" IGN — бренд тепер повністю у власності команди
Тепер не оштрафують за невчасне оновлення даних у ТЦК — але є нюанси
FTC поверне понад $126 млн гравцям Fortnite за «небажані» покупки
Масові штрафи у «Резерв+» за невчасне оновлення даних — навіть тим, хто оновив
«Резерв+» запустив бета-тест сплати штрафів ТЦК — знижка 50%
OpenAI виплатить по $1,5 млн премії 1000 "кращих" працівників — аби ті не йшли до конкурентів
Наступна Xbox буде потужнішою за PS6, — інсайдер
Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Hyundai та GM об’єднуються, щоб перемогти дешеві китайські електромобілі
Новий "Володар перснів" про Ґолума: бос Warner Bros. розповів про "чудовий" сценарій і оголосив дату знімань
Гаджетами на iOS тепер можна керувати подумки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати