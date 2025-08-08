Агенція Playcity оштрафувала медіа dev.ua на 4,8 млн грн. — ЗМІ заявляє про тиск

ЗМІ dev.ua розповідає про штраф з боку Playcity за рекламу азартних ігор. Медіа не погоджується з оцінкою агенції та заявляє про тиск з метою закриття сайту.

На думку державної агенції з контролю грального та лотерейного бізнесу Playcity, порушення законодавства України сталося в анонсі бою боксерів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. У матеріалі, а зокрема у заголовку, згаданий офіційний спонсор бою, який має стосунок до азартних ігор.

“Ми не вважаємо, що згадка бренду в інформаційному анонсі є порушенням закону “Про рекламу”. Таким чином до “відповідальності” можна притягнути будь-який вебсайт, на якому є згадка бренду казино. Це може бути сайт про роботу (де, наприклад, публікуються вакансії зі згадкою бренду)”, — йдеться у заяві СЕО ТОВ “Дев Україна” Стаса Юрасова, яку цитує dev.ua.

Керівник ЗМІ стверджує, що анонс бою не був розміщений на комерційних засадах, редакція не отримувала винагороду за його розміщення, а спонсор поєдинку не замовляв матеріал (як встановила й Playcity у своєму рішенні). За словами CEO, претензія Playcity також полягає в тому, що на час публікації матеріалу ТОВ “Дев Україна” не було зареєстроване як онлайн-медіа з аудиторією 21+ в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення медіа (на момент прийняття рішення агенції реєстрація вже відбулася). Тому сайт й не мав права розміщувати такий матеріал.

“Ми також обурені розміром штрафу за розміщення анонсу. 4,8 млн грн — це 5 наших щомісячних оборотів. Нагадаємо, що ми біле медіа, у нас в штаті 12 людей, ми сплачуємо податки без порушень, а зарплати вчасно», — заявив Стаса Юрасов.

ТОВ “Дев Україна” оскаржуватиме рішення Playcity в судовому порядку. Більш детально з позицією компанії можна ознайомитися в заяві dev.ua.