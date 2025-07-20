Новини Україна 20.07.2025 comment views icon

Monobank створив скін картки на честь перемоги Усика — доступний лише сьогодні

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Андрій Русанов

Редактор новин

Monobank створив скін картки на честь перемоги Усика — доступний лише сьогодні
Бій Усик — Дюбуа / @k2promotionsukraine

На честь яскравої перемоги Олександра Усика нокаутом у п’ятому раунді над Даніелем Дюбуа Monobank створив скін у стилі повідомлень Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі на стадіоні «Уемблі» в Лондоні Олександр Усик кілька разів поклав Даніеля Дюбуа на підлогу та здобув перемогу нокаутом вже у п’ятому раунді. Український боксер утретє зібрав всі пояси та став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі у 38 років.

Вирішальний удар, після якого Дюбуа не оговтався, Усик назвав «Іваном». Він схожий на класичний хук, але має деякі відмінності. Удар команда боксера придумала ще у 2018 році, з того часу Олександр мав дві дострокових перемоги, а цей удар був застосований ним вперше.

«Ми готували комбінації. Назва удару — «Іван». Лівий хук — це ось так [показує], а ось це [показує] — «Іван». Це українське ім’я. Іван — це великий хлопець. Живе у селі, так собі ходить, величезний, козак: «Як тебе звати?» — «Мене звати Іван», — розповів Усик на пресконференції після бою.

Monobank підготував приємний «удар» фанатам боксера у вигляді скіна банківської картки. Він виконаний у стилі повідомлення Повітряних сил ЗСУ, але замість збитих російських дронів та ракет повідомляє про подвійні «збиття» Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа.

Monobank створив скін карти на честь перемоги Усика — доступний лише сьогодні
Новий скін банківської картки / Monobank

Це не перший подібний скін від Monobank. У грудні минулого року банк випустив аналогічне оформлення для картки на честь другої перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі. Але новий скін доступний лише один день — сьогодні, 20 липня. Тож поспішайте замовити.

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