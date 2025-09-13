AirPods Pro 3, посунься: Anker AeroFit 2 AI Assistant з ШІ та перекладом стартують в Європі

Anker AeroFit 2 AI Assistant з перекладом 100 мов

Днями Apple заявила, що функція “живого перекладу” в AirPods не працюватиме для користувачів в ЄС. Правила Євросоюзу вимагають, щоб сервіси були максимально прозорі та безпечні для користувачів. Регулятори можуть вимагати від Apple довести, що Live Translation відповідає цим вимогам. Але сама компанія з Купертіно навіть не збирається щось доводити та просто деактивувала цю функцію для користувачів зі Старого Світу. Однак святе місце пустим не буває, і там, не “не змогла” Apple, власні бездротові навушники з ШІ-перекладом миттєво запропонувала Anker.

Отже, Anker представила нові бездротові навушники soundcore AeroFit 2 AI Assistant, які вже з’явилися в європейських онлайн-рітейлерів. Це оновлена версія AeroFit 2, що вийшла у 2024 році. Зовні вони зберегли дизайн попередника, але отримали розширений набір функцій на базі штучного інтелекту.

У магазині Amazon у низці європейських країн зазначено, що soundcore AeroFit 2 AI Assistant підтримують голосові команди для керування гучністю та іншими параметрами без рук. Вбудований асистент може відповідати на запитання й виконувати пошук у реальному часі. Крім того, збережено одну з найцікавіших можливостей попередньої моделі — живий переклад голосу. Навушники здатні працювати зі 100 мовами: вони захоплюють голос користувача, а застосунок миттєво відтворює переклад, або ж навпаки — перетворює іноземну мову на зрозумілу власнику.

З погляду апаратної частини модель отримала регульовані завушні кріплення для зручної посадки, а також 20×11,5 мм овальну діафрагму із технологією Bass Turbo для потужнішого звучання низьких частот. Є підтримка Hi-Res Audio та кодеків LDAC, що забезпечує якісну передачу музики навіть у бездротовому форматі.

Продажі Anker soundcore AeroFit 2 AI Assistant в Європі стартують 15 вересня. Новинка вже доступна для попереднього заломлення у зеленому кольорі у таких країнах, як Іспанія та Німеччина, за ціною €149,99.

Джерело: notebookcheck