"Живий" переклад на AirPods буде недоступним в ЄС

Маргарита Юзяк

"Живий" переклад на AirPods буде недоступним в ЄС
AirPods / Depositphotos

Apple заявила, що функція “живого перекладу” в AirPods не працюватиме для користувачів в ЄС. Обмеження діятимуть навіть якщо людина фізично не перебуває в ЄС, бо її Apple ID було зареєстровано в регіоні.

Крім аудіосюрпризів до AirPods додається тиск місцевих законів. В ЄС правила вимагають, щоб сервіси були максимально прозорі та безпечні для користувачів. Регулятори можуть вимагати від Apple довести, що Live Translation відповідає цим вимогам, перш ніж дати “зелене світло”. Але наразі такий сценарій під питанням, оскільки на сайті Apple чітко сказано, що функція не підтримується в європейському регіоні.

“Живий переклад” представили разом з AirPods Pro 3 на великій презентації, де показали iPhone 17 та іншу техніку. Проте функція працюватиме не тільки на нових навушниках, а й на AirPods 4 з шумодавом та на AirPods Pro 2. Вона дозволяє користувачу говорити у навушниках, поки переклад буде показано на екрані iPhone або озвучено для співрозмовника. Якщо другий співрозмовник теж у сумісних AirPods — ще зручніше: шумодав приглушує його голос, щоб чути перекладений варіант.

Щоб запустити функцію, треба мати свіжу прошивку для AirPods, а також iPhone 15 Pro чи новіший з iOS 26. Apple проводила бета-тести одночасно з тестуванням нової iOS, фінальна прошивка якої має вийти 15 вересня.

На старті перекладач розуміє англійську, французьку, німецьку, іспанську та бразильську португальську. До кінця року підтягнуть італійську, японську, корейську й китайську (спрощену). Чи розблокують функцію в Європі — невідомо. Apple наразі тримає паузу.

Джерело: Apple

