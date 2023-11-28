Новини IT-бізнес 28.11.2023 о 16:11 comment views icon

Акції iRobot впали на 17% через попередження антимонопольного регулятора ЄС щодо угоди з Amazon

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Акції iRobot впали на 17% через попередження антимонопольного регулятора ЄС щодо угоди з Amazon

Акції компанії iRobot (відомої перш за все роботами-пилотягами Roomba) впали на 17% після того, як антимонопольне відомство Європейського Союзу попередило, що заплановане Amazon придбання виробника за $1,7 млрд викликає занепокоєння щодо конкуренції.

Європейська комісія почала поглиблене розслідування цієї покупки в липні та, як очікується, винесе рішення щодо угоди до 14 лютого. У своїй заяві комісія повідомила Amazon, що «попередньо вважає, що запропоноване придбання iRobot може обмежити конкуренцію на ринку роботів-пилотягів». Представник Amazon повідомив CNBC, що компанія продовжує працювати з комісією над розв’язання проблем, виявлених у ході розслідування.

iRobot, який стикається з інтенсивною конкуренцією з боку інших постачальників пилотягів, пропонує практичні та винахідливі продукти. Ми вважаємо, що Amazon може запропонувати такій компанії, як iRobot, ресурси для прискорення інновацій та інвестування в критичні функції, одночасно знижуючи ціни для споживачів.

— представник Amazon.

Акції iRobot ненадовго зупинилися в понеділок у другій половині дня після цієї заяви. Акції Amazon зросли приблизно на 1,4%.

Amazon оголосила про намір придбати iRobot у серпні 2022 року за 61 долар за акцію. Угода також перебуває на розгляді Федеральної торгової комісії США. Британське управління з питань конкуренції та ринків заявило в червні, що угода не призведе до «суттєвого послаблення конкуренції» у Великій Британії.

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Професійне вигорання в IT. Як працювати так, щоб не зійти з розуму?
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

winesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Дописи
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Дописи
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати