Акції iRobot впали на 17% через попередження антимонопольного регулятора ЄС щодо угоди з Amazon

Акції компанії iRobot (відомої перш за все роботами-пилотягами Roomba) впали на 17% після того, як антимонопольне відомство Європейського Союзу попередило, що заплановане Amazon придбання виробника за $1,7 млрд викликає занепокоєння щодо конкуренції.

Європейська комісія почала поглиблене розслідування цієї покупки в липні та, як очікується, винесе рішення щодо угоди до 14 лютого. У своїй заяві комісія повідомила Amazon, що «попередньо вважає, що запропоноване придбання iRobot може обмежити конкуренцію на ринку роботів-пилотягів». Представник Amazon повідомив CNBC, що компанія продовжує працювати з комісією над розв’язання проблем, виявлених у ході розслідування.

iRobot, який стикається з інтенсивною конкуренцією з боку інших постачальників пилотягів, пропонує практичні та винахідливі продукти. Ми вважаємо, що Amazon може запропонувати такій компанії, як iRobot, ресурси для прискорення інновацій та інвестування в критичні функції, одночасно знижуючи ціни для споживачів. — представник Amazon.

Акції iRobot ненадовго зупинилися в понеділок у другій половині дня після цієї заяви. Акції Amazon зросли приблизно на 1,4%.

Amazon оголосила про намір придбати iRobot у серпні 2022 року за 61 долар за акцію. Угода також перебуває на розгляді Федеральної торгової комісії США. Британське управління з питань конкуренції та ринків заявило в червні, що угода не призведе до «суттєвого послаблення конкуренції» у Великій Британії.