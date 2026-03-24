Новини Кіно 24.03.2026

Боси Amazon не хотіли завершувати "Хлопаки" на 5-му сезоні, але Ерік Кріпке перехитрив їх

Катерина Левицька

Шоуранер серіалу “Хлопаки” / The Boys Ерік Кріпке розповів, що деякі керівники Amazon не поділяли його ідею завершити історію на 5-му сезоні, але він їх зрештою перехитрив.


У новому інтерв’ю Кріпке пояснив, що спеціально задумав для 4-го сезону такий фінал, аби в серіалу не було іншого вибору — окрім як завершити історію “Хлопаків” на наступному.

“Я постійно казав Amazon, що “Хлопаки” матимуть п’ять сезонів”, — сказав Кріпке журналу SFX. “Вони дозволили мені самостійно завершити четвертий, який фактично показує, як світ вибухає. Далі вже нікуди рухатися, окрім фіналу”.

Очевидно, зважаючи на великий успіх шоу, керівники Amazon не хотіли так швидко з ним розпрощатися.

“Деякі топменеджери мене постійно питали: “Ти дійсно вирішив завершити все на п’ятому сезоні?”. Я відповідав: “Це не жарт. І, з усією повагою, у вас просто немає вибору… Не можна просто повернути все назад після того, як Хоумлендер фактично захоплює у США”.

Нагадаємо, що у фіналі 4-го сезону президент став фігурантом змови у справі вбивства Ньюман. В умовах воєнного стану Хоумлендер отримує владу в Білому домі, а супергерої з Vought фактично стають суддями, присяжними й виконавцями вироків. Частину Хлопаків захоплюють, хоча Старлайт все ж вдається втекти. В сцені після титрів також з’являється несподіваний поворот: Солдатик виявляється живим і перебуває в кріогенній камері.


Трейлер фіналу “Хлопаків” показує Хоумлендера в Білому домі

Головні ролі в серіалі виконують Ентоні Старр, Карл Урбан, Джек Квейд, Ая Кеш, Ерін Моріарті, Чейс Кроуфорд та Дженсен Еклз. До останнього в фінальному сезоні приєднаються колеги з “Надприродного” — Міша Коллінз і Джаред Падалекі в поки нерозкритих ролях. Урбан раніше натякнув, що глядачам слід очікувати на смерті важливих персонажів вже зі старту сезону, хоча Кріпке додав, що сцен “великих боїв” не буде, оскільки шоу далеке від бюджетів “Гри престолів”.

“Це повністю трансформований світ, світ Хоумлендера, і, на жаль, ми в ньому живемо”, — каже Кріпке. “Старлайт чинить опір, але Хлопаки розпорошені й захоплені. Ми багато говорили про Французький Опір та втечі з таборів для військовополонених. Ми справді прокладали собі шлях до такого сезону. Але тут немає повноцінних сцен баталій, бо в нас не бюджет “Гри престолів”, однак є багато прямих зіткнень; багато людей, яких ви хочете побачити, стикаються один з одним. Сподіваюся, це буде катарсично та емоційно задовільно, але я трохи наляканий”.

П’ятий сезон серіалу “Хлопаки” дебютує на Amazon Prime Video 8 квітня.

Джерело: Games Radar 1, 2

