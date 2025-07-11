Новини Технології 11.07.2025 comment views icon

Акумулятори майбутнього: термін роботи квантових батарей збільшили у 1000 разів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Акумулятори майбутнього: термін роботи квантових батарей збільшили у 1000 разів
Прототип квантової батареї/RMIT

Австралійські дослідники з Університету RMIT та Організації наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO), національного наукового агентства Австралії, розробили новий метод, що подовжує термін роботи квантових акумуляторів у тисячу разів порівняно з попередніми результатами. 

Наразі квантові батареї ще далекі від практичного застосування. Однак дослідники прагнуть задіяти здобуті знання та сучасні технології для використання квантової механіки з метою створення пристрою для зберігання енергії.

На думку австралійських науковців, попри те, що наразі існує безліч варіантів для ефективного зберігання енергії, включно із літієвими акумуляторами, квантова механіка пропонує більш ефективні та екологічно безпечні способи, обіцяючи більш потужні акумулятори.

Концепція створення квантової батареї з’явилась усього 10 років тому і поки далека від того, щоб стати джерелом живлення для реальних пристроїв. Замість використання потоку іонів під час циклів зарядки-розрядки, принцип квантової батареї пропонує переведення електронів у вищі енергетичні стани з метою накопичення енергії. Фотони у цьому випадку виступають переносниками заряду і передають електронам енергію під час зарядки.

Для підвищення швидкості зарядки також використовуються такі властивості квантової системи як суперпозиція та суперабсорбція. Зокрема, заплутаність дозволяє частинкам працювати спільно для підвищення ефективності зарядки, а суперабсорбція дозволяє збільшити кількість енергії, яку здатна накопичити батарея. Квантові батареї також мають високу масштабованість. Однак це поки що лише теоретичні концепції, оскільки створені на сьогоднішній день батареї працюють не довше кількох наносекунд.

Акумулятори майбутнього: термін роботи квантових збільшили у 1000 разів
Деніел Тіббен тримає квантову батарею/RMIT

Попередні спроби створення квантових акумуляторів демонстрували високу швидкість заряджання, однак вони при цьому так само швидко розряджались. Австралійські дослідники сконструювали 5 пристроїв і встановили, що енергія зберігається більш ефективно, якщо два енергетичні рівні ідеально вірівняні.

«Хоча ми торкнулися лише крихітної частини загальної конструкції, наш пристрій вже краще справляється зі зберіганням енергії, ніж його попередник», — підкреслив аспірант RMIT Деніел Тіббен.

Дослідники зазначають, що найефективніший пристрій продемонстрував накопичення і зберігання енергії за мікросекунди, що у 1000 разів перевищує попередні спроби, які тривали всього наносекунди. 

«Хоча створення працюючої квантової батареї може зайняти ще деякий час, це експериментальне дослідження дозволило нам розробити наступне покоління пристроїв. Є надія, що одного разу квантові батареї можна буде використовувати для підвищення ефективності сонячних елементів та живлення невеликих електронних пристроїв», — зазначає професор хімії в RMIT Даніель Гомес. 

Результати дослідження опубліковані у журналі PRX Energy

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

Бої на Місяці та хакерські головоломки — дивимось геймплей Sci-Fi екшену Pragmata від Capcom
NASA відкрила магнітний «пульс» Землі частотою 540 млн років, який впливає на рівень кисню
Ви власник Galaxy S24/S25 Ultra? Зверніть увагу на цей чохол із трьома NFC-кнопками від PITAKA. Огляд
Google надала ШІ Gemini повний доступ до програм Android — без згоди користувачів
Робота мрії? Розробникам Lies of P подарували Switch 2, премію $7300 та відпустку після продажу 3 млн копій
«Пригоди Кліффа Бута» від Netflix отримають «гігантський» бюджет і 120+ акторів на чолі з Бредом Піттом
Чи зручний для ремонту модульний Fairphone 6? iFixit перевірила
Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
Нового «Супермена» вдягнули у «плавки» в останній момент — Джеймс Ганн сумнівався, але актор наполіг
Головне атмосфера, а не сюжет: Квентін Тарантіно назвав два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів
Педро Паскаль ходив робити «домашку з Месників» у будинок Роберта Дауні-молодшого
Грамотні запити в ChatGPT можуть врятувати життя — краще не робити друкарських помилок
Чим пахне Трамп? Президент США запустив лінійку парфумів, які можна купити за TRUMP
Терагерци замість гігагерц — квантовий матеріал пришвидшує перемикання транзисторів у 1000 разів
Sony представила флагманський телевізор Bravia 8 II QD-OLED та доступніші Bravia 5 і 2 II
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
П’ятничний чат ITC: Honda летить в космос, ChatGPT у ролі Морфея та імітація прогресу від Tesla
Війна майбутнього: «Третя штурмова» атакувала і захопила росіян виключно за допомогою роботів
Зомбі-супутник NASA видав потужний сигнал після 60 років мовчання
Погано ревуть: Dodge відкликає всі електричні Charger Daytona через неправильну імітацію гуркіту ДВЗ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати