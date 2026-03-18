Митєво заряджатиме електрокари: дослідники створили перший прототип бездротової квантової батареї

Олександр Федоткін

Митєво заряджатиме електрокари: дослідники створили перший у світі прототип бездротової квантової батареї
Прототип першої робочої квантової батареї / CSIRO

Австралійські дослідники з організації наукових та промислових досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу квантову батарею.


На відміну від традиційних акумуляторів, які покладаються на проведення хімічних реакцій, інноваційний прототип складається зі спеціальних мікроскопічних шарів, що вловлюють світло та заряджають пристрій бездротовим способом за допомогою спрямованого лазера, який перетворюється на електричний струм. Більшість акумуляторів великої місткості вимагають тривалішого заряджання. Однак квантова батарея використовує синхронізовану фізичну поведінку внутрішніх компонентів.

Коли мікроскопічні елементи групуються разом, вони спільно поглинають енергію, одночасно розподіляючи навантаження заряджання по всьому пристрою. Оскільки навантаження розподіляється одночасно, більша кількість компонентів прискорює загальну швидкість заряджання.

На думку розробників, у майбутньому цей механізм дозволить заряджати електрокари швидше, ніж заправляються автомобілі з ДВЗ, або ж миттєво відновлювати заряд смартфонів. Проте наразі залишається низка суттєвих обмежень, які перешкоджають комерційному використанню технології. Зокрема, наявний прототип має крихітну місткість та здатний утримувати заряд лічені наносекунди, перш ніж фактори навколишнього середовища спричинять розсіяння накопиченої енергії.


Тонкі, високосинхронізовані стани, необхідні для роботи батареї, легко порушуються в умовах навколишнього середовища. Зараз розробники шукають способи значно збільшити розміри системи та подовжити термін збереження заряду. Дослідники шукають партнерів серед венчурних інвесторів та автовиробників, прагнучи стабілізувати інноваційну систему.

Раніше ми писали, що вчені вдосконалили залізо-нікелевий акумулятор Едісона. Між тим CATL почала тестувати Na-ion акумулятори в легкових авто: до 80% за пів години при -30°C.

Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси
DDPAI Z60 Pro — трикамерний відеореєстратор для тих, хто хоче повний контроль над дорогою

Результати дослідження опубліковані у журналі Light: Science & Applications

Джерело: NotebookCheck; Interesting Engineering

