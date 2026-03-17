Lenovo представила першу у світі батарею для ноутбуків місткістю 1000 Вт·год

Lenovo представила нову експериментальну батарею з кремнієвим анодом місткістю 1000 Вт·год/л.





Пристрій призначений для збільшення часу автономної роботи ноутбуків та робочих станцій. Інноваційна технологія збільшує щільність енергії більж ніж на 10% порівняно з попередніми поколіннями. Акумулятор ED1000 забезпечує місткість до 99,9 Вт·год без необхідності збільшення розмірів.

Завдяки цьому наступні покоління ноутбуків Lenovo отримають значно більший час автономної роботи та вищу продуктивність, зберігаючи при цьому компактний формфактор. Акумулятор був розроблений спільно з Шанхайським університетом Цзяотун. Він встановлює новий стандарт щільності енергії у портативних обчислювальних пристроях.

В Lenovo також анонсували нове покоління робочих станцій, яке має бути презентоване у рамках конференції NVIDIA GTC 2026 з 16 по 19 березня. Призначені для студентів, інженерів та дата-аналітиків, ці пристрої забезпечують надзвичайну продуктивність, яка дозволяє справлятись з такими ресурсомісткими завданнями, як CAD, BIM, аналіз даних та розробка штучного інтелекту.





Робочі станції входять до програми Lenovo Hybrid AI Advantage, яку компанія реалізує спільно з NVIDIA. Головною метою є прискорення впровадження ШІ, підвищення продуктивності бізнесу та забезпечення швидкої окупності інвестицій у розробку продуктів на базі ШІ.

До нової лінійки входять ThinkPad P14s Gen 7 — легка мобільна робоча станція, яка підтримує завдання з використанням ШІ, завдяки сучасним процесорам та GPU. Вона призначена для користувачів, які потребують продуктивності у компактному формфакторі.

ThinkPad P16s Gen 5 орієнтована на звичайних користувачів, пропонуючи кращу продуктивність та можливості ШІ завдяки топовим процесорам та GPU NVIDIA RTX PRO для рендерингу або моделей агентських ШІ. ThinkPad P1 Gen 9 поєднує високу продуктивність з ультратонким корпусом. Він поєднує потужні процесори з GPU NVIDIA RTX PRO та обчислювальні потужності для задач з ШІ.

Десктопний ThinkStation P5 Gen 2 підтримує до двох відеокарт RTX PRO, дозволяючи виконувати ресурсомісткі завдання в області ШІ та працювати з професійними застосунками.

Раніше ми писали, що у мережі з’явились перші фото та характеристики Lenovo Tab Plus Gen 2. Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H.

Джерело: Interesting Engineering