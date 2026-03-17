Lenovo представила першу у світі батарею для ноутбуків місткістю 1000 Вт·год

Олександр Федоткін

Lenovo представила першу у світі батарею для ноутбуків місткістю 1000 Вт·год
Lenovo представила нову експериментальну батарею з кремнієвим анодом місткістю 1000 Вт·год/л.


Пристрій призначений для збільшення часу автономної роботи ноутбуків та робочих станцій. Інноваційна технологія збільшує щільність енергії більж ніж на 10% порівняно з попередніми поколіннями. Акумулятор ED1000 забезпечує місткість до 99,9 Вт·год без необхідності збільшення розмірів.

Завдяки цьому наступні покоління ноутбуків Lenovo отримають значно більший час автономної роботи та вищу продуктивність, зберігаючи при цьому компактний формфактор. Акумулятор був розроблений спільно з Шанхайським університетом Цзяотун. Він встановлює новий стандарт щільності енергії у портативних обчислювальних пристроях.

В Lenovo також анонсували нове покоління робочих станцій, яке має бути презентоване у рамках конференції NVIDIA GTC 2026 з 16 по 19 березня. Призначені для студентів, інженерів та дата-аналітиків, ці пристрої забезпечують надзвичайну продуктивність, яка дозволяє справлятись з такими ресурсомісткими завданнями, як CAD, BIM, аналіз даних та розробка штучного інтелекту.


Робочі станції входять до програми Lenovo Hybrid AI Advantage, яку компанія реалізує спільно з NVIDIA. Головною метою є прискорення впровадження ШІ, підвищення продуктивності бізнесу та забезпечення швидкої окупності інвестицій у розробку продуктів на базі ШІ.

До нової лінійки входять ThinkPad P14s Gen 7 — легка мобільна робоча станція, яка підтримує завдання з використанням ШІ, завдяки сучасним процесорам та GPU. Вона призначена для користувачів, які потребують продуктивності у компактному формфакторі.

ThinkPad P16s Gen 5 орієнтована на звичайних користувачів, пропонуючи кращу продуктивність та можливості ШІ завдяки топовим процесорам та GPU NVIDIA RTX PRO для рендерингу або моделей агентських ШІ. ThinkPad P1 Gen 9 поєднує високу продуктивність з ультратонким корпусом. Він поєднує потужні процесори з GPU NVIDIA RTX PRO та обчислювальні потужності для задач з ШІ.

Десктопний ThinkStation P5 Gen 2 підтримує до двох відеокарт RTX PRO, дозволяючи виконувати ресурсомісткі завдання в області ШІ та працювати з професійними застосунками.

Понад 14 тисяч українців уже доєдналися до програми ASUS Perfect Warranty: безкоштовна розширена гарантія
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Раніше ми писали, що у мережі з’явились перші фото та характеристики Lenovo Tab Plus Gen 2. Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H.

Ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року

Джерело: Interesting Engineering

Робот-асистент з "очима" і розумний хаб: Lenovo показала два ШІ-концепти для робочого столу
Lenovo заявила про кінець оновлень драйверів для Legion Go — під питанням підтримка Ryzen Z1 Extreme
Демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable провалилася на популярному шоу — екран не розширився
1,2 ТБ за $300? Продавці ноутбуків на Amazon почали "роздувати" обсяг пам'яті за рахунок OneDrive
Lenovo Tab Plus Gen 2 з гігантським динаміком посередині: у мережі з’явились перші фото та характеристики
Mac для "бідних": Apple представила MacBook Neo за $599
Lenovo незабаром презентує Legion Go Fold. Що про нього відомо
Ютубер пограв на ПК, який живився від 56 АА-батарейок
Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам'яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro
Apple MacBook Air M5 подорожчав на $100: швидший чип, більший SSD, 18 годин автономності
1000+ км на одному заряді: BYD показала Blade Battery 2.0 для електромобілів
Ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
Вийшли Apple MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max: +30% продуктивності CPU, +50% GPU та 2х швидкості SSD
Samsung відмовилась від кремній-вуглецевої батареї на 20 000 мА·год: Що пішло не так?
Apple анонсує захід наприкінці січня: очікуються MacBook Pro M5
Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК
Lenovo випустила ігрові ноутбуки Legion 5i Gen 11 з новим процесором Intel Core Ultra 9 385H
Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo та Asus натякають на появу нової моделі Nvidia у власних ноутбуках
