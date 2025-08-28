Альтернатива E-Ink: цей LCD-дисплей за $1000 використовує зовнішнє світло та споживає до 7 Вт

Reflective LCD монітор як альтернатива кольоровим E-ink моніторам

Eazeye представила Monitor 2.0 — 24-дюймовий відбивний RLCD-екран, який задуманий як енергоефективна альтернатива традиційним рідкокристалічним панелям і дорогим e-ink-моніторам. Його ключова особливість у тому, що він не використовує підсвічування. Замість цього, завдяки технології UHR (ultra-high reflectivity), зображення формується завдяки відбитому навколишньому світлу.

Виробник пояснює, що такий підхід робить тривале використання комфортнішим для очей і зменшує втому. Крім того, енергоспоживання значно нижче: у середньому близько 4 Вт, а максимальне — лише 7 Вт. Для порівняння, портативні LCD-монітори з традиційним підсвічуванням можуть споживати до 40 Вт енергії.

Головна перевага відбивного LCD полягає у збереженні чіткості зображення при яскравому освітленні. Звичайні дисплеї ноутбуків під прямим сонячним промінням стають тьмяними навіть при максимальній яскравості. Натомість Eazeye 2.0 у таких умовах лише виграє, адже чим більше світла навколо — тим чіткіше видно картинку. Компанія демонструє приклади, де її екран на вулиці залишається читабельним, тоді як класичний LCD виглядає майже «вимкненим». Це робить пристрій потенційно зручним для бізнес-користувачів, які працюють у відрядженнях або на виїздах, хоча реальний досвід залежатиме від умов освітлення й очікувань користувача.

Панель підтримує роздільну здатність Full HD (1920×1080), частоту оновлення 60 Гц та забезпечує час відгуку 15 мс. Вона здатна відтворювати 16,7 млн відтінків кольорів. Повні характеристики представлені в наступній таблиці. Монітор працює як портативний: живлення подається через USB-C, а відеосигнал можна подавати як через USB-C, так і через HDMI. У комплекті постачаються кабелі, підставка та адаптер живлення. Конструкція має відкидну ніжку з регулюванням нахилу. Вага пристрою — 2,2 кг, ширина — трохи більше ніж 54 см, тож його легко переносити між робочими місцями або підключати до ноутбука просто неба. Передбачено і стандартний аудіо вихід 3,5 мм для зовнішніх колонок чи навушників.

Категорія Характеристика Дисплей 24” RLCD-панель (23,8” по діагоналі) Співвідношення сторін 16:9 Роздільна здатність 1920 × 1080 (Full HD) Частота оновлення 60 Гц Час відгуку 15 мс Контрастність 1000:1 Відбивна здатність 19% Яскравість Відбиває навколишнє світло (стандартне значення у кд/м² не застосовується) Кольори 16,7 млн (8-біт, без дизерингу) Кут огляду 178° (горизонтально) / 178° (вертикально) [CR≥10] Тривалість роботи лампи 50 000+ годин

Eazeye позиціонує цю модель як більш доступну альтернативу кольоровим e-ink-моніторам. Для порівняння: DASUNG і BIGME із діагоналлю 23,5 дюйма коштують понад $1650, а ціна Onyx Boox Mira Pro Color становить $1899,99, тоді як Eazeye Monitor 2.0 оцінили у $999. При цьому роздільна здатність тут скромніша — лише Full HD, а от передача кольорів не поступається e-ink-конкурентам. Водночас відгук швидший, адже частота оновлення — 60 Гц.

Для завдань на кшталт роботи з офісними документами чи звичайного користування цього вистачить. Але як основний робочий монітор для монтажу відео чи професійної графіки він виглядатиме обмежено через невисоку деталізацію та неідеальні кольори.

Таким чином, Eazeye Monitor 2.0 поєднує “паперову” читабельність із дуже низьким енергоспоживанням. Це може стати важливою перевагою для тих, хто працює на відкритому повітрі або шукає другий екран із мінімальними витратами енергії. Однак ціна в майже $1000 ставить його у нішу між дешевими портативними дисплеями та дорогими e-ink-рішеннями. Він напевно зацікавить вузьке коло професіоналів, але масового попиту очікувати складно.

Джерело: techradar, cnx-software