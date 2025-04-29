За ціною ігрового комп’ютера: Onyx Boox представила 25,3″ кольоровий E Ink-монітор Mira Pro Color

Onyx Boox активно просуває технологію E Ink в сегмент моніторів. Компанія вже пропонує 25,3-дюймовий чорно-білий E Ink-монітор Mira Pro, а тепер Onyx Boox підготувала до випуску кольорову версію Mira Pro Color.

В новинці використовується 25,3-дюймовий дисплей Kaleido 3 з роздільною здатністю 3200×1800 пікселів, який підтримує 4096 кольорів і 16 градацій сірого. Такий монітор підійде тим, хто часто працюєте з дашбордами, аналізує дані або має справу з графікою. В моніторі є вбудовані динаміки, тож його можна використовувати для перегляду відео або створення контенту, якщо мала кількість кольорів не стане обмеженням.

Як і в інших дисплеях на Kaleido 3, тут зберігається відчуття «паперовості» екрана і незначне навантаження на очі. Дисплей має широкі кути огляду та забезпечує чудову читабельність навіть при яскравому освітленні. Пристрій також має власну подвійну підсвітку з регулюванням тону. Працювати з Mira Pro Color можна навіть у повній темряві.

Монітор оснащено фірмовою технологією Boox Super Refresh. Вона забезпечує швидке оновлення зображення з мінімальним ефектом фантомного відображення. Монітор підтримує чотири режими оновлення, які підходять для різних типів роботи: читання, написання текстів, перегляд документів, перегляд відео. Крім того, є функції Dark Color Enhancement і Light Color Filter — для ще більш точного налаштування зображення під себе.

Споживання енергії мінімальне, але, звісно, залежить від того, як інтенсивно ви користуєтесь монітором. Варто пам’ятати, що на відміну від рідерів, монітори частіше оновлюють зображення.

Для підключення джерел контенту монітор Mira Pro Color має HDMI, mini HDMI, USB Type-C та DisplayPort. Завдяки такому набору його можна підключити до комп’ютера, планшета, смартфона. Монітор підтримує Windows, macOS, Linux, Android, iOS і iPadOS.

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У комплекті йде ергономічна підставка, яка дозволяє регулювати його висоту, нахил та поворот. Ще є сумісність з кріпленнями VESA, тож пристрій можна прикріпити до стіни.

Ціна Onyx Boox Mira Pro Color становить $1899,99.

Раніше E Ink-монітори анонсували компанії Modos Paper та Dasung.

Джерело: openpr